Daniel Adongo: de hacer historia en la NFL a ser deportado

El exjugador de la NFL Daniel Adongo fue deportado a Kenia después de permanecer en Estados Unidos tras el vencimiento de su visa. ICE anunció la expulsión del antiguo apoyador de los Colts de Indianápolis durante el fin de semana.

La deportación ocurrió el 20 de junio, no la semana pasada. Un juez de inmigración del Departamento de Justicia había ordenado su salida del país el 23 de marzo.

Del rugby a una oportunidad histórica

Nacido en Nairobi, Adongo desarrolló primero una carrera profesional en el rugby. Jugó en Sudáfrica y Nueva Zelanda antes de viajar a Estados Unidos para intentar una transición poco común hacia el fútbol americano.

Los Colts lo contrataron en 2013 aunque nunca había disputado este deporte de manera organizada. Su llegada lo convirtió en el primer jugador nacido en Kenia que participó en la NFL.

Apareció en cinco partidos durante dos temporadas, principalmente como apoyador externo y miembro de equipos especiales. La franquicia lo dejó en libertad en diciembre de 2015.

Una visa vencida y una orden de expulsión

Según ICE, Daniel Adongo permaneció en el país después de que su visa venciera en 2016. La agencia indicó que posteriormente fue arrestado en varias ocasiones por autoridades de Indiana.

Entre las acusaciones mencionadas por el Gobierno figuran intimidación grave, agresión y alteración del orden público. Sin embargo, un arresto o un cargo no equivale por sí mismo a una declaración de culpabilidad.

El antecedente confirmado es una condena de 2020 por daños a propiedad privada. Por ese delito recibió una sentencia de 364 días de cárcel.

Detención bajo la Ley Laken Riley

ICE informó que el exdeportista quedó sujeto a detención obligatoria bajo la Ley Laken Riley. Donald Trump promulgó esa norma en enero de 2025 como una de las primeras medidas de su segundo mandato.

La ley exige detener sin posibilidad de fianza migratoria a determinados extranjeros acusados o condenados por ciertos delitos. Su aplicación no reemplaza el proceso ante los tribunales migratorios.

Douglas Thompson, director asistente de la oficina de ICE en Chicago, sostuvo que Adongo representaba un peligro para la comunidad. También afirmó que los exatletas profesionales deben responder por las infracciones migratorias como cualquier otra persona.

Una caída lejos de la historia que hizo en la NFL

La trayectoria de Adongo comenzó como una historia deportiva improbable. Pasó del rugby profesional a la liga más importante del fútbol americano sin experiencia previa en el deporte.

Sin embargo, su etapa en la NFL fue breve y sus años posteriores quedaron marcados por problemas legales y migratorios. Familiares también han relacionado parte de sus dificultades con problemas de salud mental.

La deportación de Daniel Adongo se produce durante un fuerte aumento de las operaciones migratorias. ICE registró 43.138 arrestos en junio, su mayor cifra mensual desde el inicio del segundo mandato de Trump.