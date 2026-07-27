La policía mantiene activa la búsqueda de un segundo sospechoso tras el tiroteo en Seattle ocurrido durante el festival Bite of Seattle. El ataque dejó tres personas muertas y otras cuatro heridas, entre ellas un niño de dos años.

Los disparos se registraron cerca de las 6:00 de la tarde del domingo en Seattle Center. El complejo turístico y cultural alberga la famosa Space Needle y recibía a miles de visitantes por el evento gastronómico.

Fuego cruzado entre dos personas

Las primeras investigaciones indican que dos individuos intercambiaron disparos cerca del Seattle Center Armory. Los agentes detuvieron rápidamente a un hombre y recuperaron dos armas en el lugar. Sin embargo, otra persona posiblemente involucrada logró escapar.

Las autoridades no han divulgado una descripción completa del sospechoso buscado. Tampoco han determinado el motivo del enfrentamiento ni si alguna de las víctimas participó en el intercambio de disparos.

La Policía de Seattle aseguró que no existe una amenaza activa para el público. Aun así, detectives de homicidios y de la unidad contra la violencia armada continúan reuniendo videos, testimonios y otras pruebas.

Siete personas alcanzadas por disparos

Las víctimas mortales fueron dos hombres de 19 y 44 años, además de una mujer de 56. Los dos hombres murieron en el lugar. La mujer fue trasladada a Harborview Medical Center, donde falleció posteriormente.

Entre los heridos se encuentran un niño de dos años, un hombre de 23 y dos mujeres de 39 y 40 años. Las autoridades indicaron que permanecían en condición estable durante las primeras horas del lunes.

El tiroteo en Seattle desató escenas de pánico entre las familias y los vendedores presentes. Muchas personas corrieron para resguardarse, mientras otras buscaron refugio dentro de edificios cercanos.

Un festival marcado por la violencia

Bite of Seattle es uno de los encuentros gastronómicos más conocidos de la ciudad. El evento reúne cientos de puestos de comida, presentaciones musicales y actividades para visitantes de diferentes edades.

La alcaldesa Katie Wilson calificó lo ocurrido como un acto terrible de violencia. También lamentó que una reunión dedicada a la cultura y la convivencia terminara convertida en una escena de terror.

Según Gun Violence Archive, Estados Unidos ha registrado 271 tiroteos masivos en lo que va de 2026. La organización utiliza esa clasificación cuando cuatro o más personas reciben disparos, sin contar al atacante.

Tras el tiroteo en Seattle, la policía pidió a los testigos compartir cualquier grabación o información útil. La investigación sigue abierta mientras los agentes intentan identificar y localizar al segundo sospechoso.