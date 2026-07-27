Eladio Carrión y Cazzu vuelven a demostrar por qué hacen tan buena dupla en De Chamaquitx (Remix). El Eladio Carrión Cazzu De Chamaquitx Remix video oficial lleva la esencia del trap a un ambiente oscuro y cinematográfico, con una estética sobria que pone toda la atención en la actitud de ambos artistas. La canción habla de una relación marcada por el deseo, el orgullo y la tensión, donde nadie está dispuesto a dar el primer paso. Cazzu aporta su estilo directo y desafiante, mientras Eladio responde con barras cargadas de confianza, logrando un intercambio que mantiene la intensidad de principio a fin. El videoclip llegó meses después del lanzamiento del tema original incluido en CORSA, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados por los seguidores de ambos artistas.