Gianni Infantino contraataca tras las críticas al Mundial

Gianni Infantino respondió a las críticas recibidas durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El presidente de la FIFA acusó a sus detractores de estar “consumidos por el odio y las críticas”.

En un extenso mensaje, el dirigente defendió la organización del torneo y destacó su impacto internacional. Según sus cifras, unos siete millones de aficionados de más de 200 países asistieron a los partidos.

Una defensa frontal del Mundial

Infantino aseguró que la competición transcurrió con “cero incidentes, cero hostilidad, cero violencia”. Asimismo, agradeció el trabajo de los gobiernos anfitriones, las fuerzas de seguridad, los voluntarios y el personal de la FIFA.

El dirigente presentó el Mundial como una celebración de unidad y convivencia. Además, sostuvo que el fútbol consiguió reunir a personas de distintas culturas, religiones y posiciones políticas.

Sin embargo, la competición también provocó cuestionamientos. Entre ellos figuran los elevados precios de las entradas, las restricciones migratorias y algunas decisiones deportivas y disciplinarias.

Las críticas por visas y decisiones deportivas

Gianni Infantino rechazó las denuncias relacionadas con el acceso de aficionados extranjeros. Aunque reconoció que algunas solicitudes de visa fueron rechazadas, destacó que millones de personas pudieron ingresar a los países anfitriones.

También mencionó la participación de Irán como ejemplo del poder integrador del deporte. A su juicio, el fútbol permitió crear espacios de encuentro pese a las tensiones políticas internacionales.

Por otra parte, el presidente de la FIFA defendió varias decisiones arbitrales y disciplinarias cuestionadas durante el torneo. Entre las controversias figuró el tratamiento del caso del estadounidense Folarin Balogun.

Infantino consideró que situaciones similares ocurren en las principales ligas del mundo. No obstante, sus explicaciones no eliminaron las dudas sobre la transparencia y la independencia de algunas decisiones.

Un mensaje directo a sus detractores

El dirigente afirmó que muchos críticos difundieron rumores mientras la FIFA trabajaba sobre el terreno. Por tanto, los invitó a reflexionar sobre el impacto de sus señalamientos.

A pesar de las polémicas, Gianni Infantino calificó el Mundial como una demostración de paz, seguridad y diversidad. El presidente cerró su mensaje defendiendo al fútbol como una fuerza superior al odio y la discriminación.