Enzo Fernández analiza la posibilidad de abandonar el Chelsea, pero actualmente no tiene un destino confirmado. La intención de explorar una salida fue reconocida por su representante, aunque varias versiones sobre el argentino todavía carecen de respaldo oficial.

Las dudas comenzaron en marzo. Tras la eliminación del Chelsea frente al Paris Saint-Germain en la Champions League, el mediocampista evitó garantizar su continuidad durante una entrevista con ESPN Argentina.

“No sé. Está el Mundial y después veremos”, respondió al ser consultado sobre dónde jugaría la siguiente temporada. Sus palabras reflejaron incertidumbre, pero no constituyeron una solicitud formal de transferencia.

Su representante confirmó que buscan alternativas

La situación se volvió más clara el 2 de julio. Javier Pastore, representante del futbolista, declaró a Marca que estaban “buscando posibilidades para salir del Chelsea”.

Pastore añadió que no había nada firme ni confirmado con otro club. Esa declaración constituye la evidencia más directa de que el entorno de Enzo Fernández estudia un cambio de equipo.

Sin embargo, explorar alternativas no significa que exista una negociación avanzada. Hasta ahora, ningún club ha anunciado una oferta formal por el jugador.

El Real Madrid negó cualquier interés

The Independent informó en mayo que el Real Madrid preparaba un movimiento por el argentino. El medio también mencionó al Manchester City como posible interesado.

El Real Madrid desmintió categóricamente esa versión el 3 de julio. Mediante un comunicado oficial, aseguró que no había realizado ninguna gestión para contratarlo y que tampoco tenía intención de hacerlo.

El Manchester City no ha confirmado públicamente una oferta o negociación. Por ello, no es correcto afirmar que ningún equipo quiere a Enzo. Lo verificable es que no existe una propuesta conocida y confirmada.

El Chelsea podría considerar una venta

The Guardian informó en abril, citando fuentes cercanas al club, que el Chelsea ya no se oponía completamente a vender al mediocampista. Esa información no fue confirmada oficialmente por la institución.

Diferentes medios británicos han situado su posible precio cerca de 120 millones de libras. El Chelsea tampoco ha publicado esa valoración, por lo que debe entenderse como una cifra reportada y no oficial.

Enzo Fernández firmó originalmente un contrato hasta junio de 2031, según anunció el Chelsea cuando completó su fichaje. El acuerdo prolongado permite al club rechazar cualquier propuesta que considere insuficiente.

No está confirmada una exigencia salarial

También circulan versiones que aseguran que el jugador pidió más dinero y que el Chelsea se negó a modificar sus condiciones. No existe una declaración directa del argentino o de su representante que confirme esa exigencia.

Tampoco hay un comunicado del Chelsea sobre el supuesto rechazo. Algunos reportes mencionan cláusulas salariales vinculadas con la ausencia de competiciones europeas, pero su aplicación al caso del argentino no está verificada públicamente.

Enzo Fernández sigue perteneciendo al Chelsea y su entorno estudia una salida. Todo lo demás dependerá de que aparezca una oferta real y aceptable para un club que conserva el control contractual sobre su futuro.