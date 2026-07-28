Universal tomará acciones legales por filtración de The Odyssey

Universal Pictures activó sus protocolos de retirada tras la difusión no autorizada de una copia de The Odyssey en internet. El estudio también adelantó que evaluará todas las acciones legales disponibles para proteger la película.

La copia apareció durante el fin de semana en X. Una publicación que compartía el largometraje superó los 2,1 millones de visualizaciones en aproximadamente dos horas y media.

Poco después, la plataforma reemplazó el video con un aviso de retirada. La cuenta responsable también fue suspendida.

Universal responde a la filtración

El estudio confirmó que tomó medidas tan pronto conoció la publicación ilegal. Además, recalcó que considera graves las violaciones de derechos de autor.

“Nos enteramos de la publicación no autorizada de la película e inmediatamente iniciamos los protocolos de retirada”, indicó Universal en un comunicado divulgado por Variety.

La compañía agregó que recurrirá a los mecanismos correspondientes para defender su contenido y sus derechos de propiedad intelectual.

Hasta el momento, Universal no ha revelado cómo se obtuvo la copia. Tampoco confirmó públicamente si abrió una investigación interna para identificar el origen de la filtración.

Otras versiones del filme circularon brevemente en internet durante el fin de semana. Sin embargo, varias publicaciones fueron eliminadas después de las reclamaciones del estudio.

The Odyssey mantiene su éxito en taquilla

La difusión ilegal ocurrió mientras The Odyssey continúa liderando la taquilla internacional. La producción dirigida por Christopher Nolan superó los 600 millones de dólares durante sus primeros diez días en los cines.

El largometraje debutó con 263,8 millones de dólares a escala mundial. Esa cifra representa el mayor estreno global de la carrera de Nolan.

En Estados Unidos y Canadá, la película recaudó 123,5 millones durante su primer fin de semana. Asimismo, se mantuvo en el primer puesto durante su segunda semana de exhibición.

La cinta está protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo. El reparto también incluye a Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o.

La producción adapta el poema épico atribuido a Homero y fue filmada completamente con cámaras IMAX. Su estreno generó una fuerte demanda por las funciones en formatos de gran tamaño.

Por ahora, Universal no ha señalado cuánto impacto económico pudo provocar la copia ilegal. El estudio continúa retirando publicaciones mientras The Odyssey mantiene su recorrido comercial en las salas.