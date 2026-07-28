Carín León encabeza las nominaciones de Premios Juventud 2026

Carín León encabeza con nueve nominaciones la edición de 2026 de Premios Juventud. La ceremonia llegará por primera vez a Europa el próximo 3 de septiembre.

TelevisaUnivision confirmó que la gala se celebrará en el Anfiteatro Starlite de Marbella, España. Será la vigesimotercera edición de los galardones dedicados a la música y la cultura juvenil.

El cantante mexicano aparece como el artista con más candidaturas de este año. Su presencia refleja el crecimiento internacional que ha alcanzado la música mexicana durante los últimos años.

Beéle, Kany García y Rauw Alejandro también destacan

Después de Carín León figuran Beéle, Kany García y Rauw Alejandro. Cada uno recibió siete nominaciones en distintas categorías.

Con seis candidaturas aparecen Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo y Ovy On The Drums. La lista también incluye a Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

Premios Juventud contará este año con 50 categorías. Estas reconocerán trabajos relacionados con la música, la televisión, las plataformas de streaming y la cultura popular.

Además, la organización incorporó la categoría Creator de España. Este nuevo apartado busca reconocer a figuras españolas que desarrollan contenido para plataformas digitales.

La ceremonia se muda por primera vez a Europa

La gala formará parte de la primera edición de PJ Fest. La iniciativa extenderá la celebración durante varios días con actividades en distintas ciudades.

El programa contempla experiencias en Miami, Houston, Los Ángeles y Marbella. La ciudad española será la sede de la ceremonia principal y del cierre del festival.

TelevisaUnivision presentó el proyecto como una forma de conectar al público europeo con la música latina. Asimismo, la sede permitirá ampliar la exposición de artistas españoles ante las audiencias del continente americano.

Cómo ver y votar en Premios Juventud

La transmisión comenzará el 3 de septiembre a las 8:00 de la noche, hora del Este. En Estados Unidos podrá verse por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

La gala también tendrá distribución digital y estará disponible en México por Canal 5. Los organizadores anunciarán más adelante a los presentadores y artistas que actuarán durante la ceremonia.

La votación pública comenzó este martes y permanecerá abierta hasta el 10 de agosto. Los seguidores pueden seleccionar un ganador por categoría mediante una cuenta de correo electrónico registrada.

Los resultados se conocerán durante la transmisión. Carín León llegará como el principal nominado de una edición que marca la expansión europea de Premios Juventud.