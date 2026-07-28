Trump pide al Supremo reactivar restricciones al voto por correo

El Gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema reactivar varias restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El Departamento de Justicia solicitó suspender los fallos que mantienen bloqueadas partes de una orden ejecutiva presidencial. La medida afectaría a 23 estados y al Distrito de Columbia.

Qué establece la orden de Trump

Trump firmó la orden ejecutiva en marzo. La disposición encarga a varias agencias federales crear registros de ciudadanos considerados elegibles para votar.

Además, ordena al Servicio Postal entregar boletas únicamente a las personas incluidas en esos registros. También contempla nuevas medidas de seguimiento para los sobres electorales.

La Administración sostiene que estos cambios ayudarían a impedir la participación ilegal de personas que no tienen ciudadanía estadounidense. Sin embargo, votar sin cumplir los requisitos legales ya constituye un delito federal.

El Gobierno también argumentó que la demanda fue presentada antes de que las agencias terminaran de definir los protocolos correspondientes. Por tanto, considera prematuro mantener bloqueada la orden.

Una disputa sobre la autoridad presidencial

Funcionarios demócratas de 23 estados y Washington demandaron al Gobierno tras la firma de la medida. Alegan que el presidente carece de autoridad para modificar unilateralmente las normas electorales.

La Constitución estadounidense concede a los estados la responsabilidad principal de administrar las elecciones. Asimismo, permite al Congreso establecer reglas para las contiendas federales.

La jueza federal Indira Talwani bloqueó las disposiciones para los estados demandantes. Posteriormente, un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuvo esa decisión.

La Administración recurrió entonces a la Corte Suprema y pidió una respuesta rápida. Según el Gobierno, las agencias necesitan comenzar en agosto los preparativos para las elecciones del 3 de noviembre. Associated Press

Demócratas denuncian una posible supresión del voto

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, calificó la iniciativa como un ataque al derecho constitucional al voto. Además, prometió defender la seguridad y accesibilidad de las elecciones en su estado. Gobierno de Massachusetts

El senador demócrata Rubén Gallego también acusó a Trump de intentar manipular las elecciones. El legislador destacó la importancia del voto postal en Arizona.

Por su parte, Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino, advirtió que las restricciones podrían afectar especialmente a los electores hispanos. También vinculó la medida con los intentos de dificultar la participación de comunidades cuyo peso electoral continúa aumentando. EFE

Ahora, la Corte Suprema deberá decidir si permite aplicar temporalmente la orden mientras continúa el litigio. Su resolución podría modificar las reglas del voto por correo a pocos meses de las elecciones.