La hija de Tom Cruise y Katie Holmes cambió legalmente su apellido y ahora aparece como Suri Noelle, según información obtenida de su registro electoral.

La joven de 20 años está registrada para votar en el condado de Allegheny, Pensilvania. En esa misma zona se encuentra la Carnegie Mellon University, donde cursa sus estudios universitarios.

Noelle es el segundo nombre de su madre, cuyo nombre completo es Katie Noelle Holmes. Sin embargo, ninguna de las dos ha explicado públicamente el motivo de la decisión.

El nombre Suri Noelle apareció en 2024

La joven ya había utilizado el nuevo apellido durante su graduación de secundaria en junio de 2024. El programa oficial de la ceremonia de LaGuardia High School la identificó como Suri Noelle.

En ese momento, el cambio despertó preguntas sobre si se trataba de un nombre artístico o una decisión personal. El registro electoral confirma ahora que también lo utiliza en documentos oficiales.

People informó que se registró para votar en Pensilvania durante su primer año universitario, en octubre de 2024. No obstante, se desconoce cuándo y dónde completó el trámite legal para cambiarse el apellido.

La publicación señala que el proceso no aparece en los registros públicos del condado de Allegheny. La modificación pudo realizarse anteriormente en Nueva York, donde creció junto a su madre.

Una vida alejada de la exposición pública

Tom Cruise y Katie Holmes recibieron a su hija en abril de 2006. La pareja se casó en noviembre de ese año y se divorció en 2012.

Suri es la única hija biológica del protagonista de Misión: Imposible. El actor también es padre de Isabella y Connor, a quienes adoptó durante su matrimonio con Nicole Kidman.

Los medios han publicado durante años versiones sobre una posible distancia entre Cruise y su hija. Sin embargo, ninguno de los dos ha explicado públicamente el estado actual de su relación.

Katie Holmes ha mantenido gran parte de la vida de su hija fuera de la atención mediática. En una entrevista de 2024 con Town & Country, aseguró sentirse orgullosa de su ingreso a la universidad.

Katie Holmes negó rumores sobre un fondo

En diciembre de 2024, Holmes desmintió una información que afirmaba que su hija recibiría un fondo fiduciario millonario de Tom Cruise. La actriz calificó esa versión como “completamente falsa”.

Holmes también pidió que dejaran de inventar historias sobre su hija. Explicó que no quería convertirla en blanco de una atención pública innecesaria.

Por ahora, no existe una declaración familiar sobre el cambio a Suri Noelle. Los documentos electorales confirman el nuevo nombre, pero sus razones permanecen dentro del ámbito privado.