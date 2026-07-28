La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers tendrá un efecto directo sobre el calendario NBA 2026 y la cobertura nacional del equipo.

Philadelphia podría recibir el máximo de 34 partidos transmitidos o emitidos por plataformas nacionales durante la temporada 2026-27, según Front Office Sports.

La cifra aún no ha sido anunciada oficialmente por la NBA. Sin embargo, representaría más del doble de los 14 encuentros nacionales que tuvieron los Sixers la temporada pasada.

Cómo cambia el calendario NBA 2026

El comisionado Adam Silver reconoció recientemente que la liga esperaba la decisión de James antes de terminar su programación.

“Dónde juegue LeBron afectará el calendario”, explicó Silver durante una conferencia celebrada el 16 de julio. El ejecutivo mencionó específicamente la semana inaugural y la jornada de Navidad.

James confirmó días después su llegada a Philadelphia. El movimiento coloca inmediatamente a los Sixers entre los equipos con mayor interés para las cadenas y plataformas asociadas con la NBA.

Además de los partidos regulares, Philadelphia podría ocupar espacios importantes durante la apertura de la temporada. También se espera que el equipo forme parte de los cinco encuentros programados para Navidad.

Los Sixers podrían alcanzar el máximo permitido

El actual acuerdo de derechos audiovisuales permite que cada equipo tenga al menos dos partidos nacionales por temporada. Las franquicias más atractivas pueden alcanzar un máximo de 34.

Esas transmisiones se reparten entre ABC, ESPN, NBC, Peacock y Prime Video. La NBA toma la decisión final con la participación de sus socios de televisión y streaming.

Durante la temporada anterior, los Knicks, Lakers, Warriors y Thunder estuvieron entre los equipos con mayor exposición nacional. Todos combinaban figuras reconocidas con mercados importantes o aspiraciones al campeonato.

Philadelphia terminó la campaña pasada con marca de 45-37 y ocupó el séptimo puesto de la Conferencia Este. El equipo disputó solamente 14 encuentros ante una audiencia nacional.

LeBron aumenta el interés por Philadelphia

La presencia del máximo anotador histórico de la NBA cambia inmediatamente la posición mediática de los Sixers. James afrontará su temporada número 24 con 41 años.

El equipo también cuenta con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown. Esa plantilla permitirá crear enfrentamientos atractivos contra los principales candidatos de ambas conferencias.

Un partido contra los Lakers ofrecería el regreso de James ante su antiguo equipo. Los duelos frente a Cleveland y Miami también tendrían un interés especial por su pasado con ambas franquicias.

No obstante, los 34 partidos siguen siendo una proyección periodística hasta que la liga publique la programación oficial. La decisión de James ya eliminó el principal obstáculo para completar el calendario NBA 2026.