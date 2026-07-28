El Chelsea comenzó su participación en la Sydney Super Cup con una victoria por 6-4 sobre Western Sydney Wanderers. El encuentro marcó el debut de Xabi Alonso como entrenador del conjunto londinense.

João Pedro decidió el amistoso con un triplete en nueve minutos. El delantero brasileño ingresó desde el banquillo cuando los australianos amenazaban con arruinar el estreno del técnico español.

Alonso utilizó inicialmente una alineación con varios jóvenes y jugadores menos habituales. Cole Palmer, Estevao y otros integrantes del primer equipo comenzaron como suplentes.

Chelsea sufre en la Sydney Super Cup

Dastan Satpayev abrió el marcador en el minuto 6 después de una rápida jugada colectiva. El delantero kazajo recibió un pase de Ryan Kavuma-McQueen y definió dentro del área.

Western Sydney respondió en el minuto 14 mediante Anthony Pantazopoulos. Aydan Hammond completó la remontada provisional de los australianos con el 2-1.

Antes del descanso, Dario Essugo combinó con Reggie Walsh y marcó el empate. Ambos equipos llegaron al medio tiempo con un 2-2 que reflejaba la falta de control defensivo.

Dylan Scicluna devolvió la ventaja al conjunto local en el minuto 62. Inmediatamente después, Alonso realizó nueve cambios para aumentar el ritmo y dar entrada a varios titulares.

Jamie Gittens igualó el partido tras una jugada de João Pedro. Sin embargo, Awan Lual aprovechó un error del Chelsea y anotó el 4-3 en el minuto 78.

João Pedro completa la remontada

La reacción definitiva comenzó dos minutos después. João Pedro recibió el balón dentro del área y consiguió el empate con una definición controlada.

El brasileño volvió a marcar en el minuto 85 tras un pase de Palmer. Cuatro minutos después, aprovechó un balón suelto para completar su triplete y cerrar el 6-4.

El resultado dejó señales positivas en ataque, aunque también mostró problemas defensivos. Chelsea estuvo por detrás en el marcador tres veces y permitió cuatro goles ante un rival de la liga australiana.

Alonso formó inicialmente con Teddy Sharman-Lowe, Tayo Subuloye, Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo y Landon Emanalo. Reggie Watson, Essugo, Walsh, Kavuma-McQueen, Satpayev y Liam Delap completaron el once.

Primer triunfo para Xabi Alonso

El técnico español firmó un contrato de cuatro temporadas y asumió el cargo el 1 de julio. Su etapa anterior terminó en enero, cuando fue despedido por el Real Madrid.

Previamente, Alonso hizo historia con el Bayer Leverkusen al conquistar la Bundesliga sin perder ningún partido. Ahora busca devolver al Chelsea a las principales competiciones europeas.

El próximo amistoso será contra el Tottenham en el mismo escenario. La Sydney Super Cup ofreció una primera muestra ofensiva del nuevo Chelsea, pero también dejó trabajo pendiente para Alonso.