Rodri Hernández se sometió con éxito a una cirugía menor para solucionar las molestias que sufría en la espalda, confirmó el Manchester City.

El centrocampista español comenzará ahora un breve período de rehabilitación. El club espera que pueda iniciar con normalidad la temporada 2026-2027.

La intervención se realizó después de su participación en el Mundial. España conquistó el título tras derrotar a Argentina en la final y Rodri recibió el Balón de Oro del torneo.

Cirugía menor después del Mundial

El procedimiento buscó aliviar las molestias que el jugador arrastraba en la espalda. El Manchester City no informó sobre complicaciones ni estableció una fecha exacta para su regreso a los entrenamientos.

Sin embargo, el club transmitió tranquilidad sobre su estado físico. La recuperación no debería impedir que participe en el comienzo de la próxima campaña.

Rodri viene de superar un período complicado por las lesiones. En septiembre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

El mediocentro logró recuperar su mejor nivel y fue una pieza clave en la conquista mundialista de España. Su rendimiento volvió a colocarlo entre los jugadores más importantes de su posición.

Rumores sobre Real Madrid y Barcelona

La operación coincide con nuevas informaciones sobre el futuro del futbolista. Diversos medios señalan que Real Madrid y FC Barcelona siguen su situación contractual.

Por ahora, ninguno de los clubes españoles ha anunciado una oferta oficial. Tampoco existe confirmación pública de un acuerdo entre Rodri y alguna de esas entidades.

El contrato del jugador con el Manchester City termina el 30 de junio de 2027. Según reportes publicados en Inglaterra y España, el equipo inglés ya le presentó una propuesta de renovación.

Rodri todavía no ha comunicado una decisión sobre esa posible extensión. Mientras tanto, continúa vinculado al City y deberá reincorporarse al equipo después de completar su recuperación.

El City espera conservar a su capitán

El internacional español llegó al Manchester City en 2019. Desde entonces, se convirtió en una pieza central del equipo y acumuló numerosos títulos nacionales e internacionales.

Su situación contractual podría generar movimientos durante el mercado de verano. No obstante, cualquier negociación sobre un traspaso sigue siendo una posibilidad informada por medios, no un hecho confirmado.

La cirugía menor no debería alterar los planes deportivos inmediatos del jugador. Rodri iniciará su rehabilitación mientras el Manchester City prepara la nueva temporada y busca resolver su futuro contractual.