Los medicamentos para la obesidad pueden producir una pérdida de peso considerable, pero eso no siempre se traduce en una mejora clara de la calidad de vida ni en beneficios cardiovasculares amplios al cabo de un año. Esa es una de las principales conclusiones de un análisis publicado en The BMJ, que reunió datos de 262 ensayos clínicos con casi 100.000 participantes.

La investigación comparó 19 fármacos para tratar la obesidad, tanto aprobados como emergentes, con seguimientos que fueron desde 12 hasta 172 semanas. Los participantes tenían una edad media de 49 años, un índice de masa corporal promedio de 35 y, en su mayoría, eran mujeres.

El análisis encontró que tirzepatida y la combinación cagrilintida-semaglutida, conocida como CagriSema, lograron las mayores reducciones de peso después de un año. Sin embargo, esos beneficios también estuvieron acompañados de más interrupciones del tratamiento, síntomas gastrointestinales, fatiga y pérdida de masa magra.

Ese último punto es importante. Perder peso no significa perder solo grasa. En algunos casos, parte de la reducción puede corresponder a masa magra, incluida masa muscular. El estudio señaló que la tirzepatida fue el fármaco que más redujo la masa grasa, pero también el que más redujo la masa magra.

Los autores describen una relación clara entre beneficios y riesgos: mientras mayor fue la pérdida de peso, más frecuentes fueron ciertos efectos adversos. Entre ellos se incluyeron molestias estomacales, fatiga, problemas relacionados con la vesícula biliar y abandono del tratamiento.

El trabajo también cuestiona una idea muy extendida: que bajar mucho de peso equivale automáticamente a mejorar todos los indicadores de salud. Según el análisis, la mayoría de los medicamentos no mostró mejoras clínicamente importantes en calidad de vida durante el periodo estudiado.

En cuanto a beneficios cardiovasculares, la evidencia fue más limitada. La semaglutida subcutánea fue el único fármaco con pruebas de reducción de mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca. La tirzepatida también mostró evidencia de reducción de insuficiencia cardíaca, pero no con el mismo alcance para otros eventos.

Ningún medicamento redujo de forma convincente la insuficiencia renal, de acuerdo con los autores. Esto no significa que los fármacos no puedan tener beneficios en algunos pacientes, sino que la evidencia disponible aún no permite afirmar mejoras sólidas en todos los desenlaces clínicos importantes.

El estudio también recuerda que los efectos no suelen mantenerse tras suspender el tratamiento. Una revisión previa de The BMJ sobre medicamentos para el control de peso encontró que muchas personas recuperan una parte importante del peso perdido después de dejar la medicación, lo que refuerza la idea de que la obesidad debe tratarse como una condición crónica.

Los investigadores reconocen limitaciones. Muchos ensayos tuvieron seguimientos relativamente cortos, lo que dificulta evaluar seguridad a largo plazo, efectos cardiovasculares, salud renal y calidad de vida. Además, algunos medicamentos nuevos tienen evidencia escasa o de baja certeza, y los pacientes incluidos en ensayos no siempre representan por completo a quienes usan estos fármacos en la vida real.

Para José M. Ordovás, del Centro de Investigación Jean Mayer USDA sobre Nutrición Humana y Envejecimiento, el estudio es sólido, pero debe interpretarse con cuidado. Su lectura es clara: la báscula cuenta una parte de la historia, pero no toda. El riesgo cardiovascular también depende de presión arterial, glucosa, lípidos, inflamación, edad, dieta, actividad física, enfermedad previa y masa muscular.

El mensaje práctico no es rechazar estos medicamentos, sino usarlos con una visión más completa. Para muchas personas con obesidad, pueden ser herramientas útiles. Pero las decisiones deben tomarse caso por caso, considerando beneficios, riesgos, costos, seguimiento médico, preservación de masa muscular y expectativas realistas.

La obesidad no se resuelve solo con una inyección o una pastilla. Tampoco se resuelve solo con fuerza de voluntad. Es una condición compleja que requiere tratamiento médico, nutrición, actividad física, apoyo conductual y evaluación continua. Los nuevos fármacos son poderosos, pero el estudio recuerda que bajar de peso no debe ser el único objetivo: la meta real es mejorar la salud de forma sostenible.