Tronarse los dedos es uno de esos hábitos que divide familias, oficinas y salas de espera. Para algunos es una forma de liberar tensión. Para otros, es un sonido insoportable. Pero la pregunta de salud sigue siendo la misma: ¿tronarse los dedos es malo o puede causar artritis?

La respuesta más aceptada por la evidencia actual es tranquilizadora: tronarse los dedos no parece causar artritis. Durante años se repitió la idea de que ese “crack” dañaba las articulaciones, pero los estudios disponibles no han demostrado una relación directa entre este hábito y el desarrollo de artritis en las manos. Harvard Health señala que la investigación no ha encontrado que tronarse los nudillos cause artritis, aunque el hábito crónico podría asociarse con menor fuerza de agarre en algunos casos.

El sonido ocurre dentro de las articulaciones, donde existe un líquido llamado líquido sinovial. Este líquido ayuda a lubricar y proteger el movimiento. Al estirar o separar la articulación, pueden formarse burbujas de gas en ese fluido, y el sonido aparece cuando ocurre ese cambio de presión. Mayo Clinic describe este proceso como tribonucleación, relacionado con la formación de burbujas dentro del líquido sinovial.

Eso no significa que haya permiso para hacerlo de cualquier manera. Tronarse los dedos con suavidad y sin dolor suele considerarse inofensivo para la mayoría de las personas. El problema aparece cuando se fuerza demasiado la articulación, se hace de forma compulsiva o se intenta tronar dedos que ya duelen, están inflamados o han sufrido una lesión.

También hay que prestar atención a las señales del cuerpo. Si al tronarse los dedos aparece dolor, hinchazón, rigidez persistente, pérdida de movilidad, debilidad o sensación de que la articulación se “traba”, conviene consultar con un profesional de salud. En esos casos, el sonido puede no ser el problema principal, sino una señal de una condición articular, tendinosa o inflamatoria que necesita evaluación.

Para quienes lo hacen por ansiedad o tensión, puede ayudar reemplazar el hábito por estiramientos suaves de manos, respiración profunda, una pelota antiestrés o pausas de movimiento. No porque tronarse los dedos sea necesariamente peligroso, sino porque si se vuelve una necesidad constante, quizá el cuerpo está pidiendo otra forma de liberar tensión.

Tronarse los dedos no merece el drama de “te vas a quedar con artritis”, pero tampoco debe hacerse con fuerza ni ignorando molestias. Como casi todo en salud, la clave está en la medida: si no duele, probablemente no pasa nada grave; si duele, el cuerpo ya está hablando.