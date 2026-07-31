Donald Trump reúne este viernes a los integrantes de su gabinete en Camp David, la residencia presidencial situada en Maryland. El encuentro coincide con una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

Esta será la decimotercera reunión de gabinete del segundo mandato de Trump. También será la primera que se celebre en este complejo, situado a unos 100 kilómetros de Washington.

La Casa Blanca confirmó que una parte del encuentro se transmitirá por televisión. Sin embargo, los periodistas autorizados a entrar no podrán llevar teléfonos móviles debido a las normas de seguridad.

Primera reunión del gabinete en Camp David

El retiro presidencial se estableció en 1942 durante el Gobierno de Franklin D. Roosevelt. Desde entonces, todos los presidentes estadounidenses lo han utilizado para descansar o mantener conversaciones privadas.

El lugar también ha acogido negociaciones diplomáticas importantes. Una de las más conocidas produjo los Acuerdos de Camp David de 1978 entre Egipto e Israel.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo la semana pasada que la reunión sería “muy divertida”. También la describió como una experiencia diferente para los miembros del gabinete.

Las reuniones anteriores se celebraron en la Casa Blanca y algunas duraron cerca de tres horas. La Administración no ha divulgado una agenda completa para el encuentro de este viernes.

La guerra con Irán marca el encuentro

La cita ocurre mientras Washington evalúa sus próximos pasos frente a Irán. Ambos países reanudaron las hostilidades en julio, después de romper la tregua acordada en junio.

El Senado rechazó el jueves una resolución que buscaba limitar las operaciones militares ordenadas por Trump. La propuesta obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra.

El conflicto también ha afectado los mercados energéticos y el precio de los combustibles. Ese impacto podría convertirse en un problema político para los republicanos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

El acuerdo anunciado para Gaza

La reunión se produce un día después de que Trump anunciara un acuerdo para desarmar a Hamás. El entendimiento forma parte del plan respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza.

No obstante, el acuerdo todavía enfrenta obstáculos. Hamás condicionó la entrega de sus armas al fin de los ataques israelíes y a la retirada de las tropas de Gaza.

Israel no ha aceptado públicamente esas condiciones. Su Gobierno sostiene que Hamás debe desarmarse antes de cualquier retirada militar.

La reunión en Camp David permitirá a Donald Trump tratar estos asuntos con su equipo en un entorno más reservado. La Casa Blanca no ha confirmado qué decisiones podrían anunciarse al concluir el encuentro.