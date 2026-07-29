La muerte del DJ Kavinsky causó conmoción en Francia y entre seguidores de la música electrónica. El artista fue hallado sin vida la noche del martes en su domicilio de París. Tenía 50 años.

El músico, cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, había manifestado dolores de cabeza durante los días anteriores, según medios franceses. Algunas fuentes plantean que pudo sufrir un accidente cerebrovascular.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no ha sido confirmada por las autoridades. La Fiscalía de París abrió una investigación para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Los servicios de emergencia no encontraron indicios sospechosos en el domicilio. Hasta el momento, tampoco se ha informado sobre la intervención de otras personas.

El legado del DJ Kavinsky

Kavinsky alcanzó fama internacional con ‘Nightcall’, publicada originalmente en 2010. La canción se convirtió en una pieza central de la banda sonora de ‘Drive’, estrenada un año después y protagonizada por Ryan Gosling.

El tema fue coproducido por Guy-Manuel de Homem-Christo, integrante de Daft Punk, e incluye la voz de la cantante brasileña Lovefoxxx. Su sonido retro ayudó a consolidar el synthwave dentro de la música electrónica.

Kavinsky construyó un universo inspirado en las películas, los videojuegos y la música de los años ochenta. Su personaje artístico era un conductor de piel azul que regresaba de la muerte después de estrellar un Ferrari Testarossa.

Antes de dedicarse a la música, Belorgey intentó desarrollar una carrera como actor. Su amigo, el cineasta Quentin Dupieux, lo animó a producir canciones tras regalarle una computadora.

El artista publicó su primer álbum, ‘OutRun’, en 2013. Después de varios años alejado de los grandes lanzamientos, regresó en 2022 con ‘Reborn’.

Una actuación recordada en París 2024

Kavinsky volvió a ocupar el centro de la escena durante la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Allí interpretó una nueva versión de ‘Nightcall’ junto con Phoenix y la cantante belga Angèle.

“Gracias por haberme permitido vivir ese momento inolvidable en el escenario contigo”, escribió Angèle tras conocer la noticia. La artista expresó su inmensa tristeza y envió condolencias a la familia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también le rindió homenaje. “Kavinsky, orgullo francés para siempre”, publicó junto con una ilustración del músico.

La ministra de Cultura, Catherine Pégard, afirmó que Francia perdió una de sus voces más singulares. Jean-Michel Jarre también lamentó la partida de quien describió como su hermano menor en la música electrónica.

The Weeknd recordó al productor como una inspiración. Ambos habían colaborado en una versión de ‘Odd Look’, incluida en el álbum ‘OutRun’.

La música del DJ Kavinsky dejó una marca reconocible por su mezcla de nostalgia, cine y electrónica. La investigación sobre su muerte permanece abierta.