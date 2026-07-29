SIP alerta sobre un grave retroceso para la prensa estadounidense

La prensa estadounidense ya no está al margen del retroceso de la libertad de expresión registrado en el continente, advirtió este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Carlos Lauría, director ejecutivo de la organización, describió como grave la situación en Estados Unidos. Sus declaraciones formaron parte de la inauguración de la conferencia SIPConnect 2026 en Miami.

“En algunos países, la persecución es abierta y brutal”, afirmó Lauría ante representantes de medios de toda la región.

El directivo señaló que las acciones ocurridas en Estados Unidos también pueden tener consecuencias fuera del país. Su influencia global podría convertir algunas prácticas en una justificación para otros gobiernos.

Señales contra la prensa estadounidense

Entre las principales preocupaciones, Lauría mencionó las presiones contra periodistas y las demandas judiciales dirigidas a medios. También señaló la retórica hostil y las restricciones al acceso informativo.

La SIP ha cuestionado varias acciones recientes de las autoridades estadounidenses. Entre ellas figuran las citaciones emitidas contra periodistas de The New York Times por una investigación sobre el nuevo avión presidencial donado por Catar.

Las citaciones buscaban identificar fuentes relacionadas con información sobre posibles problemas de seguridad de la aeronave. Posteriormente, el Departamento de Justicia retiró las órdenes contra tres reporteros tras las críticas de un juez federal sobre el procedimiento utilizado.

En diciembre, la SIP también expresó preocupación por los ataques verbales del presidente Donald Trump contra mujeres periodistas. La organización advirtió que esas expresiones podían fomentar un ambiente hostil para el ejercicio profesional.

Detención de un periodista venezolano

El arresto migratorio de Wilmer Solano también generó preocupación entre organizaciones defensoras de la prensa. El periodista venezolano fue detenido por ICE el domingo mientras trabajaba en Miami Beach.

La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero afirmó que Solano tiene una solicitud de asilo pendiente. Según la organización, también posee permiso de trabajo y no cuenta con antecedentes penales.

ICE no ha explicado públicamente el motivo de la detención. La información sobre su situación migratoria procede de sus familiares y de la asociación periodística.

Medios debaten el futuro digital

SIPConnect 2026 se celebra del 28 al 30 de julio y reúne a directivos de medios y especialistas. El programa aborda la inteligencia artificial y los cambios en el consumo de noticias.

La conferencia también analiza nuevas fuentes de ingresos y modelos sostenibles para las empresas periodísticas. Participan representantes de YouTube, Axios, TelevisaUnivision, Infobae y otras organizaciones.

Las actividades comenzaron con un taller del AI Video Lab, impulsado por Google News Initiative y Marktube. El proyecto busca desarrollar nuevas capacidades audiovisuales entre medios latinoamericanos.

Lauría afirmó que la diversidad de tamaños y modelos de los medios representa una fortaleza. El futuro de la prensa estadounidense y latinoamericana, sostuvo, dependerá de proteger la independencia mientras las redacciones adoptan nuevas tecnologías.