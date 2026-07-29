Trump y Netanyahu mantuvieron este martes una reunión en Washington que el mandatario estadounidense calificó de “muy buena”. Sin embargo, la Casa Blanca no ofreció detalles sobre los asuntos discutidos.

Trump publicó varias fotografías del encuentro en su red Truth Social. En ellas aparecen Netanyahu y representantes del Congreso estadounidense.

“Obviamente, se discutieron muchos asuntos importantes”, escribió el presidente. No obstante, evitó identificar los acuerdos alcanzados o las diferencias que permanecen abiertas.

Trump y Netanyahu reconocen diferencias

Antes de recibir al primer ministro israelí, Trump admitió que existían “pequeñas diferencias” entre ambos. Aun así, afirmó que sus posiciones estaban “bastante cerca”.

La reunión ocurrió en un momento de tensiones sobre el conflicto con Irán y el futuro de Gaza. Asimismo, Washington mantiene esfuerzos diplomáticos relacionados con ambos frentes.

Netanyahu ha defendido una postura más firme contra Teherán. Trump, por su parte, ha combinado las operaciones militares con intentos de mantener abiertas las negociaciones.

Hasta el momento, ninguna de las dos delegaciones ha presentado un informe detallado sobre la conversación. Por tanto, no puede confirmarse si lograron acuerdos específicos durante la reunión.

Funeral del senador Lindsey Graham

Durante su visita, Netanyahu asistió al funeral del senador republicano Lindsey Graham. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también participó en la ceremonia celebrada en Washington.

Graham representó a Carolina del Sur en el Senado y defendió una política exterior firme. Además, respaldó durante años el apoyo estadounidense a Israel y Ucrania.

El senador también promovió una respuesta militar más amplia contra Irán. Asimismo, expresó dudas sobre posibles acuerdos que pudieran fortalecer al Gobierno iraní.

Medios locales registraron a Netanyahu conversando con varios funcionarios durante el funeral. Entre ellos estaban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Nuevos ataques en Irak

Ese mismo martes, Estados Unidos y Arabia Saudí atacaron posiciones de grupos respaldados por Irán en territorio iraquí. Las operaciones siguieron a un intento de ataque iraní contra fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Las autoridades estadounidenses no vincularon públicamente estas acciones con la reunión celebrada en Washington. Sin embargo, la escalada regional aumenta la importancia de las conversaciones entre ambos gobiernos.

El encuentro dejó a Trump y Netanyahu frente a decisiones sensibles sobre Irán, Gaza y la seguridad regional. Las autoridades aún no han anunciado medidas concretas derivadas de la reunión.