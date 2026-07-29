La aprobación presidencial de Donald Trump cayó al 34%, igualando el mínimo de su carrera política, según una encuesta publicada este miércoles por CNN.

El sondeo también reveló que un récord del 73% de los adultos considera que Trump no presta suficiente atención a los problemas más importantes del país. Solo el 27% cree que sus prioridades son las correctas.

La encuesta fue realizada por la firma independiente SSRS entre el 23 y el 27 de julio. Participaron 1,225 adultos mediante entrevistas telefónicas y por internet.

La muestra tiene un margen de error de 3.2 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Aprobación presidencial en su nivel más bajo

El índice general de aprobación de Trump igualó el mínimo registrado al final de su primer mandato. Aquella caída ocurrió después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La mitad de los encuestados desaprueba firmemente su gestión. Esta es la cifra más alta de desaprobación intensa registrada durante sus dos mandatos.

El 15% corresponde a quienes aprueban firmemente el desempeño del presidente. Por tanto, esa cifra no representa su aprobación general, que se mantiene en el 34%.

El respaldo también disminuyó entre los republicanos, aunque continúa siendo mayoritario. Un 78% de los miembros de su partido aprueba su gestión, el nivel más bajo registrado por CNN dentro de ese grupo.

Además, solo el 19% de los republicanos se muestra entusiasmado con el resto de su segundo mandato. En la primavera pasada, esa cifra alcanzaba el 38%.

Irán y los precios afectan la evaluación

Los peores resultados de Trump están relacionados con la guerra contra Irán y sus consecuencias económicas. Solo el 28% aprueba su manejo del conflicto.

La gestión de la inflación recibe un respaldo del 25%. Su respuesta al aumento de los precios de la gasolina obtiene apenas un 21%.

Asimismo, el 74% afirma que el encarecimiento del combustible le ha causado alguna dificultad. En marzo, esa proporción se situaba en el 63%.

Menos de una cuarta parte cree que Trump cuenta con un plan claro para enfrentar el aumento de los precios. El 71% considera que tampoco ha hecho lo suficiente para reducir el costo de los productos cotidianos.

Crecen las dudas sobre su liderazgo

La percepción negativa también alcanza la política exterior. El 62% considera que Trump no es un líder mundial eficaz, frente al 54% registrado al comienzo de su segundo mandato.

Solo una cuarta parte cree que la guerra con Irán ha justificado su costo económico y humano. Además, cerca de dos tercios opinan que las decisiones militares del presidente han perjudicado al país.

Los resultados muestran que la aprobación presidencial enfrenta presiones dentro y fuera del Partido Republicano. La economía y la guerra podrían convertirse en factores decisivos durante las elecciones de mitad de mandato.