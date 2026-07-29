El volcán Kilauea volvió a entrar en erupción este martes en Hawái. Una fuente de lava alcanzó aproximadamente 150 metros sobre el nivel del suelo.

El episodio comenzó alrededor de las 7:10 de la noche, hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La actividad terminó de manera abrupta a las 2:36 de la madrugada del miércoles.

Durante más de siete horas, la lava salió de forma continua desde la abertura norte del cráter Halemaumau. La abertura sur no produjo una fuente similar, aunque emitió llamas al finalizar la actividad.

Este fue el episodio 52 de la erupción que comenzó el 23 de diciembre de 2024. Desde entonces, el Kilauea ha alternado periodos intensos con pausas de distinta duración.

Una columna de ceniza sobre el Kilauea

La fuente produjo una columna que alcanzó cerca de 5,800 metros sobre el nivel del mar. El viento desplazó gran parte del material hacia el sur durante las horas de mayor intensidad.

La caída de ceniza y otros fragmentos volcánicos se concentró principalmente en una zona cerrada del parque nacional. El USGS no recibió informes de material volcánico en comunidades habitadas.

No obstante, se detectó ceniza fina en algunas áreas públicas del parque. Las autoridades mantienen restricciones cerca del cráter por el riesgo de grietas, desprendimientos y gases volcánicos.

Los científicos estiman que el episodio expulsó unos 4.7 millones de metros cúbicos de lava. El material cubrió entre el 40% y el 50% del suelo del cráter Halemaumau.

El volcán Kilauea mantiene su actividad

La erupción permaneció confinada al cráter y al sector suroeste de la caldera de la cumbre. Por tanto, los flujos de lava no representaron una amenaza directa para zonas residenciales.

El episodio anterior ocurrió el 15 de julio y duró cerca de ocho horas. En esa ocasión, la fuente de lava alcanzó aproximadamente 290 metros de altura.

Tras finalizar la actividad más reciente, el nivel de alerta volcánica quedó en aviso. El código de color para la aviación se redujo a amarillo.

El USGS indicó que la nueva inflación detectada en la cumbre podría anticipar otro episodio. Sin embargo, todavía no existe una fecha precisa para su posible comienzo.

La vigilancia sobre el volcán Kilauea continuará debido a su patrón intermitente y a los riesgos asociados con los gases y la ceniza.