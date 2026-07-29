Estados Unidos y Arabia Saudí realizaron este martes ataques de precisión contra posiciones utilizadas por milicias proiraníes en el este de Irak. La operación respondió a más de 30 ataques con drones registrados durante las 72 horas anteriores, según el Comando Central estadounidense.

Aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron varios centros logísticos y depósitos de armas. CENTCOM atribuyó los recientes ataques con drones a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

La afirmación sobre la responsabilidad iraní procede de las autoridades estadounidenses y saudíes. Las milicias iraquíes señaladas han negado su participación en algunos de esos ataques.

Arabia Saudí confirmó la operación conjunta y aseguró que no busca ampliar el conflicto. Sin embargo, advirtió que responderá ante nuevas agresiones contra su territorio.

Respuesta contra milicias proiraníes

CENTCOM indicó que los ataques con drones dirigidos contra las fuerzas estadounidenses no alcanzaron sus objetivos. Por su parte, Arabia Saudí afirmó que interceptó varias aeronaves que intentaron atacar instalaciones petroleras.

El comando estadounidense advirtió a la Guardia Revolucionaria y a sus aliados que suspendan esas operaciones. De lo contrario, podrían enfrentar nuevas acciones militares de Washington.

Entre febrero y abril, CENTCOM contabilizó más de 600 intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses en Irak. Esa cifra tampoco ha sido confirmada de manera independiente.

Estados Unidos intercepta misiles iraníes

La nueva operación ocurrió después de un ataque con misiles balísticos lanzados desde Irán. Según CENTCOM, los proyectiles tenían como objetivo a fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

El comando aseguró que todos los misiles fueron interceptados. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre víctimas o daños causados por ese intento de ataque.

El lanzamiento rompió varios días de menor actividad militar entre Washington y Teherán. Además, ocurrió mientras el presidente Donald Trump afirmaba que existían conversaciones para reducir las tensiones.

Estados Unidos había completado el 22 de julio su decimotercera noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes. Las operaciones comenzaron tras la ruptura de la tregua acordada en junio.

Continúa el bloqueo marítimo

La escalada también mantiene la atención sobre el bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes. Durante su primera fase, entre abril y junio, CENTCOM desvió más de 140 embarcaciones.

En ese mismo periodo, las fuerzas estadounidenses inhabilitaron nueve barcos que no obedecieron sus órdenes. También permitieron el paso de más de 50 buques comerciales vinculados con ayuda humanitaria.

Estados Unidos reanudó el bloqueo el 14 de julio. Hasta este martes, CENTCOM informó que había desviado 18 embarcaciones, inhabilitado dos e inspeccionado otras dos.

Los ataques contra milicias proiraníes abren un nuevo frente dentro de una crisis que ya afecta a varios países. Washington y Riad sostienen que sus acciones son defensivas, mientras crece el riesgo de nuevas represalias.