La nueva película de Pedro Pascal, ‘Behemoth!’, tendrá su estreno mundial el próximo 2 de octubre en el Festival de Cine de Nueva York.

Film at Lincoln Center eligió el drama dirigido por Tony Gilroy como la película central de la edición 64. La presentación se realizará durante una gala en el Alice Tully Hall.

Gilroy, Pascal y otros integrantes del elenco asistirán al estreno, según informó la organización. El festival se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre.

La cinta tiene una duración de 124 minutos y será distribuida por Searchlight Pictures. Su estreno en los cines estadounidenses está programado para el 4 de diciembre.

Un nuevo reto para Pedro Pascal

En ‘Behemoth!’, el actor chileno-estadounidense interpreta a Alex, un chelista que intenta reconstruir su vida. El festival describió su trabajo como la mejor actuación de su carrera hasta el momento.

Alex fue un niño prodigio, pero creció bajo la sombra de una reconocida familia de músicos. Después abandona su puesto en una orquesta de Chicago y regresa a Los Ángeles.

Su decisión también está vinculada con el final de una relación turbulenta. Olivia Wilde interpreta a su expareja.

Ya en California, Alex comienza a grabar música para películas de Hollywood. Al mismo tiempo, intenta resolver asuntos familiares que permanecen pendientes.

La historia utiliza escenas retrospectivas para recorrer distintas etapas de su vida. La música tiene un papel central y la banda sonora incluye composiciones interpretadas por nueve músicos destacados de la industria.

El elenco también cuenta con Eva Victor, Alexa Swinton, Will Arnett, Hank Azaria, JoBeth Williams y Margarita Levieva.

Tony Gilroy regresa al cine

Tony Gilroy dirigió ‘Michael Clayton’ y creó la serie ‘Andor’. También escribió las primeras películas de la saga ‘Bourne’ y participó en el guion de ‘Rogue One’.

El cineasta recordó que su relación con el festival comenzó en 1982. En aquel momento trabajaba en un bar cercano cuando un cliente le regaló una entrada para ver ‘Fitzcarraldo’.

Desde entonces, consideró al Festival de Cine de Nueva York como un referente. Gilroy calificó la selección de su nueva película como la realización de una fantasía personal.

Las otras galas del festival

‘Behemoth!’ se une a las dos galas principales anunciadas previamente. ‘Paper Tiger’, de James Gray, inaugurará el festival el 25 de septiembre.

La película, presentada en competencia en Cannes, cuenta con Adam Driver, Miles Teller y Scarlett Johansson. Su función en Nueva York será su estreno norteamericano.

El cierre estará a cargo de ’14th’, un documental de Ava DuVernay sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Tendrá su estreno mundial el 9 de octubre.

La participación de Pedro Pascal coloca a ‘Behemoth!’ entre los estrenos más esperados de esta edición del festival.