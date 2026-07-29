Neymar Jr. confirma su retiro definitivo de la selección brasileña

La etapa internacional de Neymar Jr. terminó definitivamente. El delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de Brasil, cerrando una carrera de casi 16 años con la selección absoluta.

“Mi momento en la selección brasileña… yo creo que ya pasó. Hice historia, estoy muy feliz”, declaró la madrugada del miércoles. Neymar habló en la zona mixta del estadio Vila Belmiro después de que Santos avanzara a los octavos de la Copa Sudamericana.

El atacante dijo que entregó su vida por la Canarinha, pero ya no desea continuar. De esta manera, ratificó el anuncio realizado el 5 de julio tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026.

La confirmación también puso fin a las especulaciones surgidas durante las últimas semanas. Ronaldo Nazário había pedido públicamente que no tomara una decisión definitiva bajo los efectos de la derrota.

El legado de Neymar Jr. con Brasil

El futbolista de 34 años termina su trayectoria internacional con 130 partidos y 80 goles. Es el máximo goleador histórico de la selección brasileña.

Su último tanto llegó de penalti contra Noruega en los octavos de final del Mundial. El gol redujo la diferencia, pero Brasil perdió 2-1 tras dos anotaciones de Erling Haaland.

Neymar debutó con la selección absoluta el 10 de agosto de 2010, no en octubre, como señalan algunas versiones. Aquel amistoso contra Estados Unidos también se disputó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Con solo 18 años, abrió el marcador de cabeza en la victoria brasileña por 2-0. Su despedida ocurrió casi 16 años después en ese mismo estadio.

Cuatro Mundiales sin levantar la Copa

Neymar disputó los Mundiales de 2014, 2018, 2022 y 2026. Su mejor resultado llegó en Brasil 2014, cuando la selección alcanzó las semifinales.

Una fractura en una vértebra durante el partido contra Colombia terminó anticipadamente con su participación. Sin él, Brasil sufrió la histórica derrota por 7-1 ante Alemania.

Bélgica eliminó a la Canarinha en los cuartos de Rusia 2018. Croacia repitió el golpe en la misma ronda de Catar 2022.

Su participación en 2026 fue limitada por los problemas físicos. Regresó después de casi 1,000 días sin jugar con Brasil y tuvo dos apariciones como suplente.

Una carrera marcada por las lesiones

Neymar tampoco conquistó la Copa América. Su mejor actuación terminó con la derrota ante Argentina en la final de 2021 disputada en el Maracaná.

Sus principales títulos con Brasil fueron la Copa Confederaciones de 2013 y el oro olímpico de Río 2016. También ganó el Sudamericano Sub-20 de 2011.

Las lesiones afectaron sus últimos años internacionales y limitaron su etapa con el Al-Hilal. En enero de 2025 regresó al Santos para recuperar continuidad y buscar un lugar en el Mundial.

El futuro de Neymar Jr. ahora se concentra en su carrera de clubes. Su contrato con Santos termina en diciembre y todavía no ha anunciado dónde jugará la próxima temporada.