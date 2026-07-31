Florida confirmó su primera muerte de 2026 por Vibrio vulnificus, una bacteria presente en aguas costeras cálidas. Las autoridades estatales también reportaron 12 casos durante el año.

El fallecimiento se registró en el condado de Palm Beach, según el Departamento de Salud de Florida. Ese condado acumula dos infecciones confirmadas, al igual que Miami-Dade y Lee.

Los demás casos se distribuyen entre Bay, Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk y St. Johns. Cada uno de esos condados ha reportado una infección.

Qué es la llamada bacteria carnívora

Vibrio vulnificus vive naturalmente en aguas saladas o salobres. Su presencia aumenta durante los meses cálidos, cuando más personas realizan actividades en playas y otras zonas costeras.

Aunque suele describirse como una “bacteria carnívora”, el microorganismo no se alimenta literalmente de carne humana. Algunas infecciones pueden provocar necrosis y destruir rápidamente el tejido alrededor de una herida.

El contagio puede producirse cuando una lesión abierta entra en contacto con agua contaminada. También puede ocurrir al consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras.

Quiénes enfrentan un mayor riesgo

Las personas con enfermedades hepáticas o renales tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. También deben tomar precauciones quienes tienen diabetes o un sistema inmunitario debilitado.

El Departamento de Salud recomienda no entrar al mar con heridas abiertas o recientes. Si el contacto no puede evitarse, la lesión debe cubrirse completamente con un vendaje impermeable.

Asimismo, los mariscos deben cocinarse bien antes de consumirlos. Las autoridades aconsejan lavarse las manos después de manipular productos del mar crudos y evitar la contaminación cruzada en la cocina.

Una infección que requiere atención inmediata

Los síntomas dependen del tipo de exposición. La infección puede causar diarrea, dolor abdominal, vómitos o fiebre. Cuando afecta una herida, puede producir enrojecimiento, hinchazón, dolor intenso y cambios en el color de la piel.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calculan que cada año se notifican entre 150 y 200 infecciones por esta bacteria en Estados Unidos. Aproximadamente una de cada cinco personas infectadas muere, algunas dentro de uno o dos días.

Florida registró 33 casos y cinco muertes en 2025. Por tanto, las autoridades insisten en buscar atención médica inmediata ante una herida infectada después del contacto con agua costera.

La primera muerte de 2026 vuelve a centrar la atención en Vibrio vulnificus. Sin embargo, las medidas preventivas pueden reducir considerablemente el riesgo de infección.