Keiko Fujimori recibió la felicitación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras asumir la Presidencia de Perú. Ambos funcionarios conversaron por teléfono el 30 de julio, según informó el Departamento de Estado.

Rubio afirmó que la investidura aporta “la estabilidad política” que Perú necesita. Además, destacó la importancia de una administración estable para impulsar la seguridad y el crecimiento económico.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ofreció los detalles de la conversación. El funcionario señaló que Washington busca fortalecer su relación con el nuevo Gobierno peruano.

Estados Unidos plantea una mayor cooperación

Durante la llamada, Rubio reafirmó el compromiso de la Administración de Donald Trump de estrechar los vínculos bilaterales. La agenda incluye el combate al crimen organizado y la prevención de desastres.

Estados Unidos también pretende impulsar el comercio y las inversiones entre ambos países. Según el secretario de Estado, estas áreas pueden generar mejores condiciones económicas para la población peruana.

“Una gobernanza estable es esencial para lograr la seguridad y el crecimiento económico necesarios”, indicó el comunicado. Rubio vinculó ambos objetivos con una mejora en la calidad de vida del país.

Keiko Fujimori inicia su mandato

La dirigente de Fuerza Popular asumió la Presidencia el martes 28 de julio. Se convirtió así en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar Perú.

Fujimori venció al candidato izquierdista Roberto Sánchez por menos de 50.000 votos. El ajustado resultado llegó después de una campaña marcada por la polarización política.

Este fue su cuarto intento por alcanzar la Presidencia. Anteriormente, perdió las elecciones de 2011, 2016 y 2021 durante la segunda vuelta.

La nueva mandataria es hija del expresidente Alberto Fujimori. El antiguo gobernante fue condenado por corrupción y graves violaciones de los derechos humanos, un legado que continúa dividiendo a la sociedad peruana.

Washington respalda la transición peruana

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, encabezó la delegación estadounidense durante la ceremonia de investidura. Su presencia reflejó el interés de Washington en mantener una relación cercana con Lima.

Fujimori es la novena persona que ocupa la Presidencia peruana en una década. La sucesión de gobiernos y las constantes disputas institucionales han debilitado la confianza pública.

La llegada de Keiko Fujimori también refuerza el avance de gobiernos conservadores en América Latina. Washington espera que su mandato permita ampliar la cooperación con Perú durante los próximos años.