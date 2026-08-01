Remers, Jay Wheeler – terminamos & REpito (Official Video)

Remers y Jay Wheeler unen fuerzas en terminamos & REpito, una canción que habla de esas relaciones que parecen llegar a su fin, pero siempre encuentran el camino para volver a empezar. El Remers Jay Wheeler terminamos & REpito video oficial presenta una historia marcada por las emociones, los desacuerdos y la dificultad de romper un ciclo que ninguno de los dos termina de cerrar.

Con una producción que mezcla sonidos urbanos y melodías románticas, ambos artistas interpretan el desgaste de una relación donde las despedidas se repiten una y otra vez. El video mantiene una estética íntima y cinematográfica que acompaña el mensaje de la canción, reforzando la idea de que, a veces, decir adiós resulta mucho más difícil de lo que parece.