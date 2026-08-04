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Las operadoras telefónicas: las mujeres que conectaban cada llamada a mano

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Esta foto fue tomada en 1915 en Anamosa, Iowa. Muestra a las operadoras telefónicas de la Colección Weiss utilizando una centralita. Autor:Donada por la Biblioteca y Centro de Aprendizaje de Anamosa. Foto via Wikimedia Commons.

Hoy basta tocar un nombre en la pantalla del celular para hablar con alguien al otro lado del mundo. Sin embargo, durante casi un siglo, cada llamada dependía de una persona que trabajaba frente a un enorme panel lleno de cables y luces. Eran las operadoras telefónicas, el corazón de las primeras redes de comunicación.

Cuando alguien levantaba el auricular de un teléfono, no marcaba un número. En cambio, la llamada llegaba a una central telefónica, donde una operadora respondía con una pregunta que se hizo famosa:

“¿Número, por favor?”

Después de escuchar la respuesta, debía localizar la línea del destinatario y conectar físicamente ambas llamadas utilizando un par de cables que insertaba manualmente en un gigantesco tablero.

Las operadoras telefónicas trabajaban con una velocidad y precisión sorprendentes. En ciudades grandes podían gestionar cientos de llamadas durante un solo turno, mientras atendían consultas, resolvían problemas y mantenían conversaciones cordiales con los usuarios.

Curiosamente, las primeras centrales telefónicas contrataron principalmente a hombres jóvenes. Sin embargo, las compañías descubrieron rápidamente que muchos clientes se quejaban de su trato. A finales del siglo XIX comenzaron a contratar mujeres, consideradas más pacientes, educadas y con una voz más agradable para atender al público.

La decisión cambió por completo la profesión.

Durante décadas, ser operadora telefónica se convirtió en una de las oportunidades laborales más importantes para las mujeres en numerosos países. Muchas recibían una formación muy exigente. Debían memorizar miles de números, responder con rapidez y mantener la calma incluso durante emergencias.

Las operadoras telefónicas también desempeñaban un papel crucial en situaciones críticas. En incendios, accidentes o desastres naturales eran ellas quienes coordinaban muchas de las comunicaciones entre hospitales, policías y bomberos.

Con el desarrollo de las centrales automáticas durante el siglo XX, el trabajo comenzó a desaparecer gradualmente. Los nuevos sistemas permitían que los usuarios marcaran directamente el número deseado sin intervención humana.

Aun así, las operadoras siguieron siendo indispensables durante años en llamadas internacionales, hoteles, hospitales, empresas y servicios de emergencia. En algunas zonas rurales continuaron trabajando hasta bien entrada la década de 1980.

Hoy la tecnología realiza en milisegundos una tarea que antes requería la habilidad de miles de personas.

Las operadoras telefónicas fueron mucho más que una voz al otro lado de la línea. Durante generaciones, fueron quienes mantuvieron conectado al mundo, una llamada a la vez.

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