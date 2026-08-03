El color llega antes que el primer bocado. En la mazamorra morada, el maíz morado tiñe el agua con un tono profundo, casi de vino, mientras la canela, el clavo y la fruta perfuman lentamente la olla. Es uno de los postres más queridos de Perú, servido frío o tibio, con canela espolvoreada y esa textura espesa que lo hace tan reconocible.

La mazamorra morada se prepara a partir de una infusión de maíz morado, cáscaras de piña, manzana, especias y azúcar. Luego se espesa con fécula hasta lograr una consistencia suave, brillante y de cuchara. Algunas versiones llevan membrillo, guindones, orejones o frutas picadas. Esta receta busca una versión casera, práctica y fiel al espíritu del postre.

Para que la mazamorra morada tenga buen sabor, la base debe hervir el tiempo suficiente. Ahí se concentra el color, el aroma y el carácter del maíz.

Ingredientes para la mazamorra morada

500 g de maíz morado seco

10 tazas de agua

Cáscara de 1 piña, bien lavada

1 manzana cortada en trozos

1 rama de canela

4 clavos de olor

3/4 taza de azúcar, o al gusto

1/2 taza de guindones o ciruelas pasas, opcional

1/2 taza de piña picada en cubos pequeños

1/2 taza de manzana picada en cubos pequeños

1/2 taza de fécula de papa, maicena o chuño

1/2 taza de agua fría para disolver la fécula

Jugo de 1 limón

Canela molida para servir

Preparación

Primero, lava el maíz morado y colócalo en una olla grande con las 10 tazas de agua. Añade la cáscara de piña, la manzana en trozos, la rama de canela y los clavos de olor.

Luego, cocina a fuego medio durante 45 minutos a 1 hora, hasta que el líquido tome un color morado intenso y huela a especias. Si el agua se reduce demasiado, puedes añadir un poco más durante la cocción.

Después, cuela la preparación y conserva solo el líquido. Desecha el maíz, las cáscaras y las especias.

A continuación, regresa el líquido colado a la olla. Añade el azúcar, los guindones si los usas, la piña picada y la manzana en cubos. Cocina durante 8 a 10 minutos, hasta que la fruta se suavice ligeramente.

Mientras tanto, disuelve la fécula en 1/2 taza de agua fría. Mezcla bien para que no queden grumos.

Luego, vierte la fécula disuelta poco a poco en la olla, moviendo constantemente con una cuchara de madera o batidor. La mezcla empezará a espesar casi de inmediato.

Cocina durante 4 a 6 minutos más, sin dejar de mover, hasta que la mazamorra tenga una textura brillante y espesa.

Finalmente, apaga el fuego y añade el jugo de limón. Mezcla bien y deja reposar unos minutos.

Consejos útiles

Usa maíz morado seco, no harina ni colorante. El sabor tradicional viene de la cocción del grano.

La cáscara de piña aporta aroma y acidez natural. Lávala muy bien antes de usarla.

Disuelve siempre la fécula en agua fría antes de añadirla. Si la agregas directo, formará grumos.

Ajusta el azúcar al final, porque la fruta también aporta dulzor.

Si la mazamorra queda demasiado espesa, añade un poco de agua caliente y mezcla hasta suavizarla.

Cómo servir la mazamorra morada

La mazamorra morada se sirve tibia o fría, en vasos, copas o platos hondos pequeños. Se termina con canela molida por encima y, si deseas, más fruta picada.

También se puede acompañar con arroz con leche, una combinación muy popular en Perú conocida como “clásico” o “combinado”. Al probarla, debe sentirse aromática, frutal y suavemente especiada, con el maíz morado marcando el sabor de fondo. Es un postre sencillo en ingredientes, pero grande en identidad.