Spider-Man: Brand New Day recaudó 360 millones de dólares durante su estreno en Estados Unidos y Canadá. Con esa cifra, la película estableció un nuevo récord para la taquilla norteamericana.

La producción superó los 357 millones obtenidos por Avengers: Endgame en 2019. Sony había calculado inicialmente una apertura de 355 millones. Sin embargo, la fuerte asistencia del domingo elevó el resultado definitivo.

El estreno de Spider-Man supera las previsiones

La película llegó a 4.487 salas norteamericanas y recaudó 72 millones durante las funciones de adelanto del jueves. Esa cifra también estableció un récord para las proyecciones previas al estreno.

Además, Brand New Day obtuvo 572 millones de dólares en 66 mercados internacionales. Su recaudación mundial alcanzó así los 932 millones durante el primer fin de semana.

Este resultado representa el segundo mayor estreno global registrado por una película. Avengers: Endgame conserva esa marca con una apertura mundial de aproximadamente 1.220 millones de dólares.

China fue uno de los mercados internacionales más importantes para la cinta. Allí, la nueva aventura del superhéroe recaudó 121 millones durante sus primeros días.

Un fin de semana histórico para los cines

El éxito de Spider-Man impulsó la recaudación conjunta de los cines norteamericanos hasta unos 429 millones de dólares. Se trata del mayor fin de semana registrado en ese mercado.

El récord anterior también correspondía al estreno de Avengers: Endgame. En abril de 2019, las películas en cartelera reunieron aproximadamente 402 millones de dólares.

Mientras tanto, The Odyssey ocupó el segundo lugar con 51 millones durante el fin de semana. La película mantuvo parte de las salas IMAX disponibles mediante un acuerdo de exhibición exclusiva.

Spider-Man: Brand New Day comenzará a proyectarse en determinadas salas IMAX norteamericanas desde el 6 de agosto. Ese formato podría ayudar a sostener sus ingresos durante las próximas semanas.

Tom Holland vuelve a dominar la taquilla

La producción representa la cuarta película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker. Destin Daniel Cretton dirigió esta nueva entrega, que también cuenta con el regreso de Zendaya.

Por consiguiente, el estreno de Spider-Man se convierte en una referencia inmediata para la industria cinematográfica. Su desempeño confirma la capacidad comercial del personaje y fortalece la recuperación de la taquilla durante 2026.