El futuro de Ferran Torres volvió a generar dudas después de que el delantero evitara confirmar su continuidad en el Barcelona. El futbolista aseguró que todavía debe tomar una decisión sobre la siguiente etapa de su carrera.

“Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, declaró durante una entrevista con el programa Today Show de NBC.

Su vínculo con el conjunto azulgrana finaliza el 30 de junio de 2027. Por tanto, el club deberá decidir si negocia una renovación o estudia una posible transferencia durante el mercado de verano.

El futuro de Ferran Torres genera incertidumbre

El PSG aparece entre los posibles destinos mencionados alrededor del delantero. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre una oferta del equipo francés.

Tampoco se ha informado de un acuerdo entre el jugador y otro club. Las declaraciones de Ferran simplemente dejaron abierta la posibilidad de valorar diferentes opciones antes de comenzar la temporada.

Al ser consultado sobre el equipo de sus sueños, el atacante valenciano evitó mencionar una institución específica. “Mi sueño es ser feliz”, respondió.

La frase refuerza la incertidumbre sobre sus planes. Además, su situación contractual podría convertir las próximas semanas en un periodo decisivo para todas las partes.

Barcelona deberá definir su postura

El Barcelona puede intentar ampliar el contrato del delantero para evitar que ingrese en su último año de vinculación. Otra posibilidad sería escuchar propuestas si el futbolista decide buscar un nuevo proyecto.

Ferran continúa de vacaciones después de marcar el gol que permitió a España conquistar el Mundial. El atacante no se incorporará a la pretemporada del conjunto azulgrana hasta la próxima semana.

Su regreso permitirá mantener conversaciones directas con el club y conocer los planes deportivos para la nueva campaña. La cantidad de minutos disponibles también podría influir en su decisión.

Por ahora, Ferran Torres sigue siendo jugador del Barcelona y tiene contrato vigente. Cualquier posible operación con el PSG permanece en el terreno de las versiones hasta que alguno de los clubes confirme negociaciones.

La próxima semana podría aportar mayor claridad sobre el futuro de Ferran Torres. Mientras tanto, el delantero analiza sus opciones antes de tomar una decisión que considera importante para su carrera.