El Comité de Ética de la Cámara de Representantes concluyó que el republicano Chuck Edwards violó las normas sobre acoso sexual. La investigación examinó su conducta hacia dos trabajadoras de su oficina.

El informe determinó que Edwards mantuvo un patrón persistente de comportamiento inapropiado. Entre las conductas señaladas aparecen comentarios personales, mensajes nocturnos, regalos y propuestas para compartir actividades fuera del entorno laboral.

Las dos empleadas expresaron incomodidad por el trato recibido. Ambas terminaron abandonando la oficina del congresista, según los hallazgos del comité.

Qué encontró el comité sobre Chuck Edwards

La investigación consideró que las acciones del legislador cruzaron los límites profesionales. También concluyó que un observador razonable podía interpretar su comportamiento como una muestra de interés romántico.

Edwards habría entregado obsequios costosos y organizado encuentros personales con las trabajadoras. El informe también señala comentarios sobre su apariencia e invitaciones a cenas o viajes.

El comité no encontró pruebas de una relación sexual ni determinó que Edwards hubiera cometido un delito penal. Sin embargo, concluyó que utilizó de manera indebida la autoridad vinculada con su cargo.

Los investigadores consideraron especialmente importante la diferencia de poder entre un congresista y sus empleadas. Según el informe, esa posición podía dificultar que las trabajadoras rechazaran sus atenciones sin temer consecuencias laborales.

Edwards niega haber tenido intenciones sexuales

El representante de Carolina del Norte negó haber buscado una relación romántica o sexual con las empleadas. Sus abogados también calificaron la recomendación de censura como una medida excesiva.

Edwards ingresó a la Cámara de Representantes en 2023. Actualmente cumple su segundo mandato y busca conservar su escaño en las elecciones de noviembre.

Aunque reconoció que algunas acciones podían interpretarse como inapropiadas, el comité consideró que no asumió plenamente la responsabilidad por el daño provocado.

La Cámara deberá decidir sobre la sanción

El Comité de Ética recomendó que la Cámara apruebe una censura pública contra Edwards. Esta sanción representa una reprimenda formal, pero no implica su expulsión del Congreso.

Para que la medida entre en vigor, deberá recibir el respaldo del pleno de la Cámara de Representantes. La votación podría realizarse durante las próximas semanas.

El caso de Chuck Edwards se conoce en medio de un mayor escrutinio sobre las relaciones entre congresistas y empleados. El comité ha insistido en que los trabajadores deben contar con un entorno libre de acoso y conductas inapropiadas.