La Leagues Cup 2026 comienza este martes con Cruz Azul e Inter Miami como principales candidatos al título. El torneo reúne nuevamente a clubes de la Liga MX y la Major League Soccer.

Cruz Azul llega como campeón del fútbol mexicano y atraviesa un gran momento deportivo. La Máquina también superó recientemente al Toluca en el Campeón de Campeones.

El conjunto mexicano debutará el jueves frente al Philadelphia Union. En su plantilla destacan los colombianos Willer Ditta y Kevin Mier.

Cruz Azul busca repetir su título

Cruz Azul conquistó la primera edición del torneo en 2019. Desde entonces, León ha sido el único otro club mexicano capaz de levantar el trofeo, tras ganar en 2021.

El equipo capitalino intentará aprovechar su buen rendimiento para volver a imponerse ante los representantes de la MLS. Su condición de campeón mexicano lo coloca entre los rivales más fuertes de esta edición.

Además, el club llega con confianza después de sus recientes títulos. El duelo ante Philadelphia Union será su primera prueba dentro del torneo.

Messi lidera al Inter Miami

Inter Miami aparece como el otro gran favorito por la calidad de su plantilla. Lionel Messi volverá a ser la principal figura del conjunto estadounidense.

El equipo también cuenta con jugadores de experiencia internacional como Casemiro, Rodrigo de Paul y Sergio Reguilón. Sin embargo, no podrá utilizar al delantero uruguayo Luis Suárez.

Suárez cumple una suspensión de seis partidos por los incidentes ocurridos durante la edición anterior. El atacante participó en una pelea y escupió a un integrante del cuerpo técnico del Seattle Sounders.

Inter Miami debutará el miércoles frente al San Luis de la Liga MX.

La Leagues Cup 2026 comienza con seis partidos

La jornada inaugural tendrá seis encuentros. Pachuca, con el venezolano Salomón Rondón, se enfrentará al FC Cincinnati.

Pumas UNAM, equipo del costarricense Keylor Navas, jugará ante Charlotte FC. Por su parte, Atlas se medirá al Columbus Crew, campeón del torneo en 2024.

Minnesota United enfrentará a Juárez FC, mientras Tigres UANL jugará contra Real Salt Lake. Atlante cerrará la programación ante Vancouver Whitecaps.

El campeón vigente, Seattle Sounders, comenzará la defensa del título el miércoles frente al Toluca dirigido por Antonio Mohamed.

Así funcionará el torneo

La competición incluye a 18 clubes de la Liga MX y 18 equipos de la MLS. Cada participante disputará tres partidos contra rivales de la otra liga.

No habrá empates durante la primera fase. Si un encuentro termina igualado, el ganador se definirá mediante una tanda de penaltis.

Una victoria en tiempo regular otorgará tres puntos. El ganador por penaltis recibirá dos puntos, mientras el perdedor sumará uno.

Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a la siguiente ronda. A partir de ahí, los clasificados disputarán eliminatorias directas hasta llegar a la final.

El campeón obtendrá un lugar directo en los octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf. El segundo y el tercer puesto también conseguirán boletos para la primera ronda del torneo regional.