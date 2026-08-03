NASA prepara la misión Crew-13 con nuevos trajes de vuelo

La NASA espera lanzar la misión Crew-13 hacia la Estación Espacial Internacional no antes del 12 de septiembre. El vuelo se realizará en colaboración con SpaceX y llevará a cuatro astronautas al laboratorio orbital.

Jessica Watkins y Luke Delaney representarán a la NASA. También viajarán Josh Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense, y Sergey Teteriatnikov, de la agencia rusa Roscosmos.

Watkins ya formó parte de la misión Crew-4 en 2022. Sin embargo, será el primer viaje a la estación espacial para los otros tres tripulantes.

La misión Crew-13 estrenará nuevos trajes

Una de las principales novedades será el uso de trajes de vuelo de tercera generación. La NASA probará esta tecnología durante el traslado de los astronautas en la cápsula Dragon.

Los nuevos trajes fueron diseñados para adaptarse a los cambios físicos que experimenta el cuerpo en el espacio. Entre ellos se encuentra el crecimiento temporal de la columna vertebral durante las estancias prolongadas en órbita.

La tripulación permanecerá cerca de seis meses en la estación. Durante ese periodo realizará investigaciones científicas y tareas de mantenimiento dentro del complejo orbital.

Además, Josh Kutryk será padre por tercera vez mientras se encuentre en el espacio. La Agencia Espacial Canadiense ofrecerá apoyo médico y acompañamiento a su familia durante la misión.

La NASA confirma que la fuga está controlada

La seguridad de la estación volvió a generar preocupación en junio por una fuga de aire en un módulo ruso. La NASA llegó a preparar a la tripulación ante una posible evacuación.

No obstante, responsables del programa confirmaron que Roscosmos colocó un parche adhesivo temporal. La reparación consiguió detener la fuga y actualmente no existe una pérdida activa de aire.

El módulo permanece a baja presión mientras los técnicos estudian una solución estructural permanente. Por tanto, las operaciones de la estación pueden continuar bajo los protocolos establecidos.

La NASA también mantiene su plan para retirar la Estación Espacial Internacional a finales de 2030. El proceso completo podría extenderse durante aproximadamente dos años.

Otro vuelo tripulado de SpaceX

La Crew-13 será la misión tripulada número 18 de SpaceX hacia la estación espacial. Asimismo, representará el vuelo número 53 de una cápsula Dragon al laboratorio orbital.

Antes del lanzamiento, los equipos deberán completar las revisiones técnicas y confirmar las condiciones necesarias para el despegue. La fecha del 12 de septiembre podría cambiar si aparecen problemas operativos o meteorológicos.

Con sus nuevos trajes y una tripulación internacional, la misión Crew-13 continuará las investigaciones realizadas durante más de dos décadas en la estación.