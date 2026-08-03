El Villarreal anunció el fichaje de Péter Gulácsi, veterano guardameta húngaro procedente del RB Leipzig. El futbolista firmó un contrato por dos temporadas con el conjunto castellonense.

El club no comunicó las cifras de la operación. Sin embargo, distintas informaciones sitúan el acuerdo con el equipo alemán cerca de un millón de euros.

El fichaje de Gulácsi responde a la necesidad del Villarreal de reforzar su portería. Diego Conde y Arnau Tenas abandonaron recientemente el equipo para incorporarse al Real Betis y al Mallorca, respectivamente.

El fichaje de Gulácsi aporta experiencia

Gulácsi, de 36 años, competirá por la titularidad con el brasileño Luiz Júnior. El Villarreal buscaba un portero acostumbrado a disputar partidos de máximo nivel.

El internacional húngaro llega después de una extensa etapa en el Leipzig. Allí se convirtió en uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro de la plantilla alemana.

Su incorporación ofrece al cuerpo técnico una alternativa veterana para afrontar la temporada. Además, su experiencia europea puede resultar valiosa en los compromisos más exigentes del calendario.

Una carrera vinculada al fútbol europeo

Gulácsi completó parte de su formación en las categorías inferiores del Liverpool. Durante su etapa en Inglaterra jugó cedido en equipos como Hull City y Tranmere Rovers.

Posteriormente, el guardameta se incorporó al Red Bull Salzburgo de Austria. Sus actuaciones le permitieron dar el salto al Leipzig durante la temporada 2015-2016.

Entre ambos clubes acumula más de 450 encuentros oficiales. Solo con el Leipzig disputó 259 partidos en la Bundesliga y 41 en la Liga de Campeones.

También participó en 17 encuentros de la Liga Europa y 24 partidos de la Copa de Alemania. Estas cifras reflejan la experiencia que ahora aportará al conjunto castellonense.

Competencia para Luiz Júnior

La llegada del portero húngaro abre una competencia directa por la titularidad. Luiz Júnior continúa en la plantilla, pero deberá disputar el puesto con un guardameta de amplia trayectoria.

Por su parte, el Villarreal completa una operación necesaria tras las salidas registradas en esa posición. El club incorpora experiencia sin realizar, según las cifras conocidas, una inversión elevada.

El fichaje de Gulácsi permite al equipo reforzar una demarcación prioritaria antes del comienzo de la temporada. Su contrato se extenderá durante las próximas dos campañas.