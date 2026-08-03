Edwin López Cornejo, un inmigrante latino que vivió durante veinte años en Estados Unidos, murió el sábado tras permanecer más de un mes detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su madre, María Cornejo, confirmó el fallecimiento y denunció una posible negligencia médica en Delaney Hall, el centro de detención de Nueva Jersey donde se encontraba su hijo.

La última conversación entre ambos ocurrió el viernes. López Cornejo le explicó que se sentía mal y presentaba síntomas preocupantes.

“Me dijo que se le había dormido una parte de la cara y de la mano derecha”, declaró su madre en un video publicado por Cosecha New Jersey.

Edwin López Cornejo padecía varias condiciones médicas

Según María Cornejo, su hijo tomaba medicamentos para controlar la diabetes, la presión arterial y las convulsiones. Sin embargo, sospecha que el centro no estaba cumpliendo correctamente con su tratamiento.

La familia no ha presentado documentación médica que confirme esa acusación. Hasta ahora, tampoco se ha divulgado una causa oficial de muerte.

López Cornejo fue trasladado desde Delaney Hall hasta un hospital cercano. El personal médico contactó a su madre porque su número aparecía en el expediente del detenido.

Desde el hospital le informaron que su hijo había llegado sin vida y que su corazón ya se había detenido.

“Por eso digo que su muerte fue en el centro de detención, porque cuando lo llevaron al hospital su corazón ya no palpitaba”, declaró.

La familia espera respuestas del ICE

María Cornejo afirmó que ni ella ni la abogada de su hijo han recibido información del centro de detención. El ICE tampoco había ofrecido públicamente una explicación sobre las circunstancias del fallecimiento.

La madre sostiene que una atención médica deficiente pudo contribuir a la muerte. No obstante, esa versión permanece como una denuncia familiar mientras se esperan los informes oficiales.

López Cornejo fue arrestado el 18 de junio mientras se dirigía al trabajo, según el relato de su madre. Había vivido durante veinte años en Estados Unidos y era padre de una hija.

“Era un buen padre”, expresó María Cornejo entre lágrimas.

Más de veinte muertes durante 2026

En lo que va de año se han registrado más de veinte fallecimientos de personas bajo custodia del ICE. La cifra ha aumentado las críticas sobre la atención médica dentro de los centros migratorios.

El mes pasado, la agencia modificó su normativa interna sobre la divulgación de ciertas muertes. El cambio afecta los casos de personas fallecidas poco después de ser liberadas de su custodia.

La familia de Edwin López Cornejo espera conocer la causa oficial y recibir respuestas sobre la atención que obtuvo durante su detención.