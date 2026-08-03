Capital One afirmó que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por preocupaciones relacionadas con el lavado de dinero. El banco rechazó las acusaciones de haber actuado por discriminación política.

La institución presentó sus argumentos ante la Corte del Distrito Sur de Florida. El documento responde a la demanda interpuesta por la organización empresarial del presidente Donald Trump.

Según Capital One, las cuentas fueron canceladas en 2021 después de varios meses de análisis. La revisión estuvo a cargo de profesionales especializados en prevención del lavado de dinero.

La disputa por las cuentas de Trump

“Capital One cerró las cuentas de los demandantes por razones de prevención del lavado de dinero”, sostuvo la institución en el documento judicial.

El banco afirmó que realizó una revisión exhaustiva conforme con sus políticas internas y las directrices regulatorias. Sin embargo, no reveló públicamente las operaciones que provocaron sus preocupaciones.

La Organización Trump presentó su demanda en marzo de 2025. En ella sostiene que Capital One cerró alrededor de 300 cuentas empresariales y personales debido a “prejuicios políticos”.

Según los demandantes, las cuentas contenían millones de dólares pertenecientes a la familia Trump y a entidades afiliadas.

La Organización Trump reclama una compensación

La demanda acusa a Capital One de violar leyes de protección al consumidor de Florida y otros estados. También solicita una compensación económica por los daños que habría provocado el cierre.

La Organización Trump afirma que recibió una notificación en marzo de 2021. El banco le habría informado que cancelaría sus cuentas dos meses después, sin ofrecer otras alternativas.

Capital One rechazó esa versión. La institución aseguró que concedió varios meses para encontrar nuevos servicios bancarios y que los demandantes lograron hacerlo.

Asimismo, el banco sostuvo que las acusaciones de discriminación política no están respaldadas por los documentos presentados ante el tribunal.

El banco niega que sus motivos fueran un pretexto

Los demandantes argumentan que las preocupaciones sobre lavado de dinero fueron utilizadas como una justificación para cancelar las cuentas. Capital One considera que esa acusación se basa únicamente en especulaciones.

El banco también señaló que sus contratos le permitían cerrar las cuentas. Ahora será el tribunal el encargado de evaluar los argumentos de ambas partes.

La querella forma parte de una disputa más amplia entre Trump y varias instituciones financieras. En enero, el presidente presentó otra demanda en Florida contra JPMorgan Chase por 5.000 millones de dólares.

Trump acusa a JPMorgan de excluirlo de sus servicios bancarios después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Esa institución también rechaza que sus decisiones respondieran a discriminación política.