Jordan Salinas respondió al atacante durante el tiroteo en Twin Falls, Idaho, que dejó tres muertos y siete heridos. La policía considera que su intervención ayudó a evitar más víctimas.

Salinas, un trabajador de la salud de 35 años, se encontraba en un restaurante In-N-Out con su novia. El ataque ocurrió el sábado mientras ambos se disponían a comer.

Según declaró al periódico Idaho Statesman, corrió hacia el lugar del conflicto mediante una reacción “automática” y “mecánica”.

Entrenaba desde otro tiroteo masivo

Salinas comenzó a entrenarse con armas después del tiroteo ocurrido en 2021 en el centro comercial Boise Towne Square. Aquel ataque dejó dos personas muertas y cuatro heridas.

El hombre explicó que temía convertirse en un “objetivo fácil” junto con su hermano, quien utiliza una silla de ruedas. Salinas trabaja como su cuidador a tiempo completo.

Durante años recibió entrenamiento para responder ante una posible emergencia. El sábado utilizó una pistola semiautomática FN Five-seveN al encontrarse frente a una situación similar.

Así ocurrió el tiroteo en Twin Falls

Las autoridades identificaron al atacante como Chad Williams, de 24 años. Según la investigación, disparaba con un rifle contra vehículos ubicados cerca de la ventanilla del servicio para autos.

Salinas levantó su arma con ambas manos y abrió fuego contra Williams. También respondieron un agente fuera de servicio y las autoridades que acudieron al lugar.

La policía informó que el atacante fue encontrado muerto cerca del restaurante. Según las autoridades, murió por una herida de bala autoinfligida.

Hasta el momento, los investigadores no han establecido qué motivó el ataque ocurrido el 1 de agosto de 2026.

La policía reconoce la intervención

“Creemos que sus acciones ayudaron a alejar al sospechoso del lugar, evitando así más víctimas”, declaró el jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks.

El funcionario también elogió la respuesta de Salinas y del agente fuera de servicio. Ambos actuaron antes de que los equipos policiales lograran controlar completamente la escena.

Por su parte, el sheriff del condado de Twin Falls, Jack Johnson, afirmó que las acciones de ambos desviaron al atacante. Según dijo, su intervención salvó vidas.

El tiroteo en Twin Falls ocurrió cuando Estados Unidos ya había superado los 280 tiroteos masivos durante 2026. Gun Violence Archive utiliza esa clasificación cuando cuatro o más personas reciben disparos, sin incluir al atacante.