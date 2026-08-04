Tres ingredientes pueden hacer mucho cuando se usan con precisión. El lemon posset es prueba de eso: crema caliente, azúcar y jugo de limón se transforman en un postre frío, sedoso y firme sin gelatina, huevos ni horno. La magia está en la reacción natural entre la acidez del limón y la crema.

Este postre británico tiene una textura parecida a una crema cuajada, pero más simple de preparar. No necesita baño María ni técnicas complicadas. Se cocina brevemente en olla, se mezcla con limón y luego se deja enfriar hasta que toma cuerpo. El resultado es elegante, fresco y perfecto para servir en vasos pequeños, copas o cáscaras de limón vacías.

Para que el lemon posset quede bien, la crema debe tener suficiente grasa. Si usas una crema demasiado ligera, puede no cuajar con la misma firmeza.

Ingredientes para el lemon posset

2 tazas de crema de leche o heavy cream

2/3 taza de azúcar

5 cucharadas de jugo de limón fresco

1 cucharadita de ralladura de limón

1 pizca de sal, opcional

Para servir

Frambuesas, moras o fresas frescas

Galletas de mantequilla

Ralladura extra de limón

Hojas de menta, opcional

Preparación

Primero, coloca la crema y el azúcar en una olla mediana. Cocina a fuego medio, mezclando con frecuencia, hasta que el azúcar se disuelva por completo.

Luego, cuando la mezcla empiece a hervir suavemente, baja un poco el fuego y cocina durante 3 minutos. Debe burbujear con calma, sin desbordarse.

Después, retira la olla del fuego. Añade el jugo de limón, la ralladura y la pizca de sal si la usas. Mezcla bien. Verás que la crema empieza a espesarse ligeramente.

A continuación, deja reposar la mezcla durante 5 minutos. Luego, cuélala si quieres una textura más fina y sin ralladura.

Vierte el lemon posset en vasos pequeños, copas o recipientes individuales.

Refrigera durante al menos 4 horas, o hasta que esté firme y bien frío.

Finalmente, sirve con frutas frescas, galletas de mantequilla o un poco más de ralladura de limón.

Consejos útiles

Usa jugo de limón fresco, no embotellado. La acidez y el sabor cambian mucho.

No reemplaces la crema por leche. El posset necesita grasa para cuajar correctamente.

Cocina la crema unos minutos después de que empiece a hervir suave. Ese paso ayuda a lograr mejor textura.

Si lo quieres más ácido, añade un poco más de ralladura, no demasiado jugo.

Prepáralo con anticipación. El reposo en frío mejora la firmeza y el sabor.

Cómo servir el lemon posset

El lemon posset se sirve frío, en porciones pequeñas, porque su textura es cremosa y concentrada. Queda muy bien con frutos rojos, galletas crujientes o un toque de menta fresca.

Al probarlo, debe sentirse sedoso, dulce y cítrico, con un final limpio de limón. Es un postre simple, pero con una presentación elegante. No necesita capas, bizcocho ni cobertura pesada. Solo una buena crema, buen limón y tiempo suficiente en la nevera.