La Policía del estado de Washington arrestó a un hombre acusado de provocar intencionalmente el incendio de Old Trails. El fuego obligó a evacuar a decenas de miles de personas en el condado de Spokane.

El sospechoso fue identificado como Aaron Farinacci, de 37 años. Varios ciudadanos aseguraron haberlo visto comportándose de manera sospechosa cerca del lugar donde comenzaron las llamas.

John Nowels, alguacil del condado de Spokane, informó sobre la detención durante una conferencia de prensa. Las autoridades todavía investigan las circunstancias exactas del incendio.

Qué se sabe del sospechoso

Farinacci fue arrestado el lunes y permanece bajo custodia. Al momento de su detención llevaba cerillas impermeables y un encendedor de butano.

Los investigadores consideran que esos objetos pudieron utilizarse para iniciar el fuego. Sin embargo, el sospechoso no ha sido condenado y las acusaciones deberán probarse ante un tribunal.

Nowels también indicó que Farinacci tiene antecedentes penales por homicidio involuntario en Arizona. Un juez estableció una fianza de un millón de dólares.

La investigación deberá determinar qué pruebas vinculan directamente al detenido con el origen del incendio.

El incendio de Old Trails sigue bajo investigación

El fuego comenzó el sábado y se convirtió en uno de los trece grandes incendios activos en Washington. Las autoridades lo consideran uno de los más graves que afectan actualmente al estado.

Al menos 65.000 personas fueron evacuadas en el condado de Spokane. Además, unas 700 viviendas quedaron destruidas por el avance de las llamas.

El gobernador Bob Ferguson declaró el estado de emergencia el sábado. La medida permite movilizar recursos adicionales para combatir los incendios y asistir a las comunidades afectadas.

Hasta el momento no se han confirmado muertos ni heridos. No obstante, los equipos de emergencia todavía no han podido ingresar en algunas áreas arrasadas.

Tres grandes focos permanecen fuera de control. Por ello, el número de víctimas y la evaluación de los daños podrían cambiar durante los próximos días.

Los incendios afectan otros estados

Washington no es el único estado del noroeste que enfrenta una temporada extrema. Oregón y Montana también registran un fuerte aumento de los incendios forestales.

La sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos han contribuido a extender las llamas en la región. Estas condiciones también dificultan el trabajo de los bomberos.

Mientras continúa la emergencia, las autoridades investigan la presunta responsabilidad de Farinacci. El caso del incendio de Old Trails avanzará en los tribunales mientras los equipos intentan controlar el fuego.