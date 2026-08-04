Los incendios en Oregón han quemado cerca de 809.000 hectáreas durante 2026. La cifra convierte esta temporada en la peor registrada en la historia del estado.

El Departamento Forestal de Oregón confirmó que el terreno afectado superó el récord establecido en 2024. Durante aquella temporada, aproximadamente 769.000 hectáreas quedaron consumidas por el fuego.

La nueva marca se alcanzó cuando todavía faltan tres meses para el final de la temporada de incendios. Por tanto, la superficie destruida podría continuar aumentando.

Los incendios en Oregón siguen activos

El estado ha contabilizado más de 1.300 incendios forestales desde comienzos de año. Este lunes registraba 20 fuegos activos, la cifra más alta del país.

Las condiciones meteorológicas han dificultado el trabajo de los equipos de emergencia. Durante el fin de semana se registraron ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Además, las temperaturas elevadas y la baja humedad favorecieron la rápida propagación de las llamas. Al menos tres nuevos incendios comenzaron durante el fin de semana.

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para varias comunidades del sur y centro de Oregón. Más de veinte viviendas han quedado destruidas, según el Departamento de Gestión de Emergencias estatal.

Washington concentra la mayor preocupación

A pesar del récord en Oregón, la situación más grave se desarrolla actualmente en el estado de Washington. Allí, varios incendios permanecen fuera de control.

Más de 65.000 personas recibieron órdenes de evacuación. Asimismo, cerca de 700 viviendas fueron destruidas en Spokane, la segunda ciudad más grande del estado.

El gobernador demócrata Bob Ferguson declaró el estado de emergencia el sábado. La medida permite movilizar recursos adicionales y coordinar la respuesta entre distintas agencias.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado muertos ni heridos. Sin embargo, los equipos de emergencia todavía no han logrado ingresar en algunas zonas afectadas.

Tres incendios de gran tamaño permanecen fuera de control. Por ello, el balance de daños podría cambiar conforme los equipos consigan acceder a las comunidades arrasadas.

Las evacuaciones afectan las elecciones primarias

Washington celebrará sus elecciones primarias este martes. Las evacuaciones obligaron a las autoridades electorales a buscar alternativas para facilitar la participación de los residentes desplazados.

El acceso a centros de votación y la recepción de papeletas representan desafíos importantes en las zonas afectadas. Los funcionarios locales deberán adaptar sus operaciones según avance la emergencia.

Mientras tanto, los bomberos continúan trabajando bajo condiciones extremas. Los incendios en Oregón y Washington mantienen al noroeste estadounidense en alerta ante el riesgo de nuevas evacuaciones.