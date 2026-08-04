Ferran Torres niega intención política detrás de su polémica gorra

La gorra de Ferran Torres durante las celebraciones del Mundial 2026 generó interpretaciones políticas por su parecido con el lema de Donald Trump. El delantero español aseguró que esa no era su intención.

La prenda llevaba la frase “Make Great Spain Again”, una adaptación de “Make America Great Again”. Este último es el eslogan utilizado por Trump y sus seguidores en Estados Unidos.

Torres afirmó que la gorra únicamente expresaba su deseo de volver a ver a España como campeona mundial.

Ferran Torres explica el mensaje de la gorra

“Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política”, declaró el futbolista durante una entrevista con CNN.

“Solo era para poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial”, añadió.

La controversia surgió durante los festejos por el segundo título mundial de la selección española. Torres marcó el gol que decidió la final tres semanas antes de ofrecer estas declaraciones.

Algunos usuarios interpretaron la frase como un gesto de apoyo político. Sin embargo, el jugador rechazó esa lectura y aseguró que su mensaje estaba relacionado exclusivamente con el fútbol.

La Casa Blanca reaccionó a las imágenes

La polémica aumentó después de que la Casa Blanca compartiera en X un video del delantero durante las celebraciones.

“Todo el mundo quiere subirse a la ola”, escribió la cuenta oficial junto con las imágenes de Torres utilizando la gorra.

Esa reacción reforzó las interpretaciones relacionadas con Trump. No obstante, el atacante del Barcelona insistió en que desconocía las implicaciones políticas atribuidas al lema.

El futbolista se encuentra en Estados Unidos como parte de una gira de medios después del Mundial. Durante sus entrevistas también habló sobre su futuro profesional.

Su continuidad en Barcelona sigue sin resolverse

Torres tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2027. Aun así, evitó confirmar que permanecerá en el club durante la próxima temporada.

“Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, declaró al programa Today Show de NBC.

Una renovación con el conjunto azulgrana aparece entre las posibilidades. El PSG también ha sido mencionado como posible destino, aunque no existe un acuerdo confirmado.

Por ahora, Ferran Torres intenta separar su celebración deportiva de cualquier mensaje ideológico. Según su explicación, la gorra buscaba celebrar exclusivamente el regreso de España a lo más alto del fútbol mundial.