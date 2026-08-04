Estados Unidos habría aumentado sus actividades de inteligencia en Cuba como parte de una estrategia de presión contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, según un reporte publicado por Politico.

Dos fuentes anónimas con conocimiento de las acciones de la Administración de Donald Trump confirmaron el envío de agentes y recursos adicionales. Sin embargo, no revelaron el alcance de las operaciones ni las agencias participantes.

Una de las fuentes describió el movimiento como un aumento de la “presencia” de la CIA en la isla. La agencia estadounidense y la Casa Blanca no han confirmado públicamente los detalles del reporte.

Qué se sabe sobre la inteligencia en Cuba

Politico señaló que las nuevas actividades podrían buscar información sobre el Gobierno cubano y sus estructuras internas. También podrían intentar identificar posibles divisiones entre funcionarios y ciudadanos.

Una fuente consideró que el despliegue podría preparar las condiciones para una futura operación militar. No obstante, esa persona no confirmó que Washington haya tomado una decisión ni que exista un plan concreto.

Por tanto, la posibilidad de una incursión permanece como una interpretación de una fuente anónima. El reporte no presenta evidencia de que Estados Unidos haya ordenado una intervención.

Washington y La Habana han realizado operaciones de inteligencia durante décadas. La rivalidad entre ambos Gobiernos se intensificó después de la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.

La tensión entre Washington y La Habana aumenta

La presencia estadounidense en Cuba disminuyó durante el primer mandato de Trump. El Gobierno redujo entonces el personal de su embajada tras los incidentes de salud conocidos como el Síndrome de La Habana.

En los últimos meses, la Administración volvió a elevar la presión mediante sanciones económicas. También adoptó medidas contra inversionistas extranjeros y restringió el suministro de petróleo hacia la isla.

Estas acciones coinciden con una de las peores crisis económicas y energéticas de Cuba. El país ha sufrido siete apagones generales durante 2026, incluidos dos en menos de 24 horas.

El sistema eléctrico cubano también enfrenta problemas internos. Las plantas antiguas, la falta de mantenimiento y la escasez de combustible reducen su capacidad de generación.

Reportan vuelos militares cerca de la isla

En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba para transmitir una advertencia de cambio, según la información disponible. Días después, el Departamento de Justicia presentó cargos contra el expresidente Raúl Castro.

Un análisis de datos de FlightRadar24 identificó al menos 25 vuelos militares estadounidenses cerca de Cuba durante ese mes. El reporte los vinculó con labores de recopilación de inteligencia.

Marco Rubio, secretario de Estado de origen cubano, ha descrito al Gobierno de la isla como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

El aumento de la inteligencia en Cuba permanece basado en fuentes anónimas y no confirma una acción militar. Aun así, el reporte refleja el nivel de tensión alcanzado entre ambos países.