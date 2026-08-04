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Karol G estrena en Washington una canción de su próximo álbum

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MADRID, 03/08/2026.- Imagen promocional de la gira 'Viajando por el mundo. Tropitour', de Karol G, que publica su nuevo álbum este 7 de agosto, día importante en el calendario cultural de una semana. EFE/ Acoustyle/Alex Loucas

El nuevo disco de Karol G llegará este viernes 7 de agosto, apenas un año después de Tropicoqueta. La artista adelantó una de sus canciones durante un concierto en Washington.

El proyecto llevará por título No me arrepiento de sentir tanto y será el sexto álbum de estudio de la cantante colombiana. Según ha explicado, mostrará una faceta más íntima de Carolina Giraldo.

La canción presentada en Washington es una balada sobre el desamor y la dificultad de fingir que una relación ya fue superada. Videos grabados por los asistentes circularon rápidamente en las redes sociales.

Bichota Records, la discográfica de la cantante, también compartió imágenes del estreno.

El disco de Karol G mostrará su lado más íntimo

La colombiana ya había estrenado “Matadora” durante el primer concierto de su gira en Chicago. Ahora presentó otra pieza inédita antes del lanzamiento oficial del álbum.

La letra describe a una persona que aparenta estar atravesando su mejor momento. Sin embargo, en privado continúa sufriendo por una relación terminada.

Algunos seguidores interpretaron la canción como una referencia a Feid. Karol G y el cantante colombiano terminaron su relación a comienzos de 2026, después de cuatro años juntos.

No obstante, la artista no ha confirmado que la composición esté dedicada a su expareja. Por ahora, esa conexión corresponde únicamente a interpretaciones surgidas en las redes sociales.

Usuarios comparan la canción con un tema de Aitana

Algunos usuarios españoles también señalaron un supuesto parecido con “Cuando hables con él”, canción de Aitana.

Hasta el momento, ninguna de las artistas ha comentado públicamente sobre esa comparación. Tampoco se ha presentado evidencia de que exista una relación directa entre ambas composiciones.

El lanzamiento oficial permitirá conocer la producción completa y valorar mejor cualquier posible semejanza musical.

Un proyecto sobre el dolor y la transformación

Karol G también publicó en Instagram un video con varios versos vinculados con su nuevo proyecto. La grabación habla sobre las experiencias dolorosas que cambian la manera de confiar y amar.

La cantante no precisó si esas palabras pertenecen a una canción, una introducción o algún otro elemento del álbum.

En una entrevista reciente con Elle, explicó que el proyecto abrirá una puerta hacia una Carolina “más íntima”. Esa descripción anticipa un trabajo centrado en emociones personales y experiencias difíciles.

No me arrepiento de sentir tanto llegará mientras Karol G continúa de gira con Tropicoqueta, su homenaje musical a las raíces latinoamericanas.

El disco de Karol G permitirá conocer el viernes cómo la artista convierte esa etapa personal en una nueva propuesta musical.

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