El hundimiento del General Slocum fue una de las peores tragedias en la historia de Nueva York y, durante décadas, el desastre con mayor número de víctimas mortales en la ciudad. Sin embargo, fuera de algunos círculos históricos, hoy es un episodio sorprendentemente poco conocido.

La mañana del 15 de junio de 1904 parecía destinada a ser una celebración. Más de 1.300 pasajeros, en su mayoría mujeres y niños de la comunidad germano-estadounidense del Lower East Side, abordaron el barco de vapor General Slocum para realizar una excursión recreativa organizada por una iglesia luterana.

Poco después de partir por el East River, ocurrió lo impensable.

Un incendio comenzó en una sala de almacenamiento ubicada en la cubierta inferior. Al principio, la tripulación intentó controlar las llamas, pero el fuego se propagó rápidamente por la estructura de madera del barco.

Lo que convirtió el hundimiento del General Slocum en una catástrofe fue el estado deplorable de los equipos de seguridad. Las mangueras contra incendios estaban deterioradas y se desintegraron cuando intentaron utilizarlas. Los chalecos salvavidas estaban tan viejos que el corcho en su interior se había descompuesto. Algunas personas que saltaron al agua usando esos chalecos se hundieron casi de inmediato.

A medida que el fuego avanzaba, el pánico se apoderó de los pasajeros.

Muchos de ellos no sabían nadar. Otros quedaron atrapados por las llamas. Algunas madres saltaron al río abrazando a sus hijos en un intento desesperado por escapar.

Finalmente, el capitán dirigió la embarcación hacia una zona cercana a North Brother Island, pero para entonces ya era demasiado tarde.

El saldo fue devastador. Más de 1.000 personas murieron, convirtiendo el hundimiento del General Slocum en uno de los desastres marítimos más mortales de la historia estadounidense.

La tragedia golpeó especialmente a la comunidad alemana de Nueva York. Barrios enteros perdieron familias completas. Muchos negocios cerraron y numerosos sobrevivientes decidieron mudarse a otras zonas de la ciudad. Historiadores señalan que el desastre contribuyó al declive de una de las comunidades germano-estadounidenses más importantes de Nueva York.

Las investigaciones posteriores revelaron graves negligencias en materia de seguridad. Como consecuencia, se endurecieron las regulaciones para embarcaciones de pasajeros y los procedimientos de inspección en todo el país.

Aunque el hundimiento del Titanic ocurrió ocho años después y terminó eclipsando muchas tragedias anteriores, el hundimiento del General Slocum sigue siendo uno de los episodios más dolorosos de la historia neoyorquina.

Hoy, más de un siglo después, la tragedia permanece como un recordatorio de cómo la falta de mantenimiento y supervisión puede convertir un día festivo en una catástrofe imposible de olvidar.