El desastre del puente Tacoma Narrows es uno de los fracasos de ingeniería más famosos de la historia. Las impactantes imágenes del puente retorciéndose como una cinta al viento han sido estudiadas durante décadas por ingenieros de todo el mundo. Sin embargo, detrás de aquellas escenas existe una historia menos conocida y mucho más triste: la de un perro que quedó atrapado durante el colapso.

El puente Tacoma Narrows, ubicado en el estado de Washington, fue inaugurado el 1 de julio de 1940. Con una longitud de más de 1.600 metros, representaba un importante avance para la infraestructura de la región. Sin embargo, desde sus primeros días mostró un comportamiento extraño.

Incluso con vientos moderados, la estructura comenzaba a oscilar de manera visible. Los conductores observaban cómo el puente subía y bajaba en forma de ondas, lo que le valió el apodo de “Galloping Gertie” o “Gertie galopante”.

La mañana del 7 de noviembre de 1940, vientos de aproximadamente 65 kilómetros por hora provocaron movimientos cada vez más intensos. Las oscilaciones aumentaron hasta que la estructura comenzó a torcerse violentamente.

Las cámaras captaron el momento en que el desastre del puente Tacoma Narrows alcanzó su punto crítico. Después de horas de movimientos extremos, una gran sección del puente se desplomó sobre las aguas del estrecho de Puget.

Milagrosamente, no hubo víctimas humanas.

Sin embargo, un automóvil quedó abandonado sobre la estructura durante el colapso. Dentro viajaba un cocker spaniel llamado Tubby. Su dueño había logrado salir del vehículo cuando la situación comenzó a empeorar, pero el perro permaneció atrapado.

Varios intentos de rescate fueron realizados antes del derrumbe final. Incluso un profesor universitario intentó acercarse al automóvil para liberar al animal. Sin embargo, los violentos movimientos del puente hacían imposible llegar hasta él de manera segura.

Tubby no sobrevivió al colapso.

La historia del perro se convirtió en uno de los aspectos más recordados del desastre del puente Tacoma Narrows, una tragedia menor en comparación con lo que pudo haber ocurrido, pero profundamente simbólica para quienes siguieron el incidente.

El colapso llevó a importantes avances en el diseño de puentes modernos. Aunque durante años se atribuyó principalmente a la resonancia, investigaciones posteriores demostraron que el fenómeno fue más complejo e involucró efectos aerodinámicos que no se comprendían completamente en aquella época.

Hoy, el desastre sigue apareciendo en libros de ingeniería y documentales. Las imágenes del puente continúan sorprendiendo a nuevas generaciones, mientras que la historia de Tubby recuerda que incluso en los grandes desastres tecnológicos existen historias personales que no deben olvidarse.