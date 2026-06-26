La foto no apunta a unas enchiladas blancas como tal. Lo que se ve es mucho más cercano a unas enchiladas suizas, esas tortillas rellenas, bañadas en salsa verde cremosa y cubiertas con queso derretido hasta quedar suaves, jugosas y generosas. El plato se sirve con esa mezcla irresistible entre acidez, cremosidad y el sabor reconfortante del pollo deshebrado.

A diferencia de otras enchiladas más secas o intensas en chile, las enchiladas suizas tienen una textura más aterciopelada. La salsa de tomatillo se mezcla con crema o crema agria, y el queso fundido termina de darles ese aspecto abundante que aparece en la imagen. Si quieres acercarte a ese resultado, conviene no escatimar en salsa y usar tortillas de maíz bien pasadas por aceite para que no se rompan al enrollarlas.

Ingredientes para las enchiladas suizas

12 tortillas de maíz

2 tazas de pollo cocido y deshebrado

2 cucharadas de aceite

2 tazas de queso rallado que funda bien, como Oaxaca, mozzarella o Monterey Jack

1/2 cebolla en rodajas finas, para servir

Cilantro fresco, opcional

Para la salsa verde cremosa

500 g de tomatillos

2 chiles verdes, como jalapeños o serranos, ajusta al gusto

1/4 de cebolla

1 diente de ajo

1/2 taza de cilantro fresco

1/2 taza de crema mexicana o crema agria

1/2 taza de caldo de pollo

1 cucharada de aceite o mantequilla

Sal al gusto

Cómo preparar la salsa

Primero, cocina los tomatillos y los chiles en agua hirviendo durante 8 a 10 minutos, hasta que cambien de color y se ablanden. Escúrrelos bien.

Luego, licúalos con la cebolla, el ajo, el cilantro, el caldo y la sal. La mezcla debe quedar tersa, pero con cuerpo.

Después, calienta una cucharada de aceite o mantequilla en una sartén y vierte la salsa. Cocina a fuego medio durante unos 5 minutos para que pierda el sabor crudo.

A continuación, añade la crema y mezcla hasta integrar. Cocina 2 minutos más, sin dejar que hierva demasiado fuerte. Reserva caliente.

Preparación de las enchiladas

Primero, calienta un poco de aceite en una sartén. Pasa cada tortilla apenas unos segundos por lado. No deben freírse hasta quedar crujientes, solo suavizarse para que se puedan enrollar sin romperse.

Luego, coloca una porción de pollo deshebrado en el centro de cada tortilla y enróllala. Acomódalas en una fuente para horno, una junto a la otra.

Después, baña las enchiladas con la salsa verde cremosa. Asegúrate de cubrirlas bien, porque esa capa generosa es parte esencial del plato.

A continuación, distribuye el queso rallado por encima. La imagen sugiere una capa abundante y bien fundida, así que aquí no conviene quedarse corto.

Lleva la fuente al horno precalentado a 200°C durante 10 a 15 minutos, o hasta que el queso esté completamente derretido. Si quieres más color, puedes dejarlas 2 minutos bajo el gratinador.

Finalmente, sírvelas con cebolla en rodajas finas por encima o al lado, como en la foto. También puedes acompañarlas con frijoles refritos.

Consejos útiles

Si la salsa queda muy espesa, añade un poco más de caldo para que cubra mejor las tortillas.

No frías demasiado las tortillas. Si se endurecen, será más difícil enrollarlas.

El pollo puede mezclarse con una cucharada de salsa antes de rellenar para que quede más jugoso.

Usa un queso que funda bien. El efecto visual y la textura dependen mucho de eso.

Si preparas la salsa con anticipación, recalíéntala suavemente antes de montar el plato.

En la mesa, estas enchiladas suizas deben sentirse suaves, calientes y bien bañadas, con el pollo envuelto en tortilla tierna y una salsa verde que aporte frescura sin perder cremosidad. Son de esas recetas que lucen como plato de restaurante, pero en casa también pueden quedar con toda esa presencia que se ve en la imagen.