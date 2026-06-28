El verdadero centro de una ensalada César de kale no son las hojas, ni los crutones, ni siquiera el queso. Es el aderezo César. Si queda plano, la ensalada pierde fuerza. Si queda bien hecho, con ajo, limón, anchoa, mostaza y parmesano en equilibrio, el kale deja de sentirse duro y se convierte en una base firme para una ensalada con carácter.

El kale necesita un aderezo con presencia. Sus hojas son más resistentes que la lechuga romana, por eso agradecen una salsa cremosa, salina y ácida que pueda adherirse bien. En esta versión, el aderezo César se prepara con yema, aceite, limón, mostaza, anchoa y parmesano. No debe quedar pesado, pero sí intenso. La idea es que cada hoja quede cubierta sin sentirse empapada.

Para que la ensalada funcione, conviene masajear el kale unos minutos con una pequeña parte del aderezo. Ese paso suaviza las hojas y mejora mucho la textura final.

Ingredientes para la ensalada César de kale

1 manojo grande de kale

1 taza de crutones

1/3 taza de queso parmesano rallado o en lascas

Pimienta negra recién molida al gusto

Jugo de limón adicional, opcional

Ingredientes para el aderezo César

1 yema de huevo

1 diente de ajo pequeño, rallado o machacado

2 filetes de anchoa finamente picados o 1 cucharadita de pasta de anchoa

1 cucharadita de mostaza Dijon

2 cucharadas de jugo de limón fresco

1 cucharadita de vinagre de vino blanco

1/2 taza de aceite de oliva suave o aceite neutro

1/3 taza de queso parmesano finamente rallado

1/4 cucharadita de salsa Worcestershire

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Preparación del aderezo César

Primero, coloca la yema en un recipiente mediano. Añade el ajo, la anchoa, la mostaza Dijon, el jugo de limón, el vinagre y la salsa Worcestershire. Bate hasta que la mezcla se vea uniforme y ligeramente espesa.

Luego, incorpora el aceite en forma de hilo, muy poco a poco, mientras bates constantemente. Este paso es el que crea una textura cremosa y estable. Si agregas el aceite demasiado rápido, el aderezo puede separarse.

Después, añade el parmesano rallado y mezcla hasta integrar. Prueba antes de agregar sal, porque la anchoa y el queso ya aportan bastante.

A continuación, ajusta con más limón si quieres un aderezo más ácido, o con una cucharadita de agua fría si está demasiado espeso.

Finalmente, añade pimienta negra al gusto. El aderezo César debe quedar cremoso, salino, ácido y con un fondo profundo de ajo y anchoa, sin que ningún ingrediente domine por completo.

Preparación de la ensalada

Primero, lava bien el kale y sécalo por completo. Retira los tallos duros y corta las hojas en trozos medianos.

Luego, coloca el kale en un recipiente grande con una o dos cucharadas del aderezo César. Masajea las hojas con las manos durante 1 o 2 minutos, hasta que se vean más brillantes y ligeramente más suaves.

Después, añade más aderezo poco a poco, mezclando hasta cubrir las hojas según tu gusto. No uses todo de golpe. El kale debe quedar bien sazonado, no pesado.

A continuación, incorpora los crutones y el parmesano. Mezcla suavemente para mantener algo de textura.

Finalmente, termina con pimienta negra recién molida y unas gotas de limón si quieres más frescura.

Consejos útiles

Usa un ajo pequeño. El ajo crudo crece mucho en sabor después de reposar.

La anchoa no debe asustar. No deja sabor a pescado si se usa bien; da profundidad y salinidad.

Agrega el aceite despacio para lograr un aderezo cremoso y evitar que se corte.

Masajea el kale antes de servir. Ese paso cambia la textura por completo.

Si no quieres usar yema cruda, reemplázala por 2 cucharadas de mayonesa como base rápida.

Guarda el aderezo en refrigeración y úsalo el mismo día si lleva yema cruda.

Cómo servir la ensalada César de kale

La ensalada César de kale se sirve mejor recién mezclada, cuando las hojas están cubiertas de aderezo, pero los crutones todavía conservan textura. Puede servirse como entrada, acompañamiento o plato principal si añades pollo, salmón, garbanzos crujientes o huevo cocido.

Al probarla, el aderezo César debe ser lo primero que se note: cremoso, ácido, salino y lleno de carácter. El kale sostiene esa intensidad sin marchitarse rápido, el parmesano refuerza el sabor y los crutones aportan el contraste final. Aquí el aderezo no acompaña. Manda.