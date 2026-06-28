La epidemia de polio en Nueva York fue uno de los episodios de salud pública más aterradores de principios del siglo XX. Mucho antes de que existieran vacunas eficaces, una enfermedad misteriosa comenzó a afectar principalmente a niños, provocando parálisis, pánico y medidas de aislamiento que transformaron la vida cotidiana de la ciudad.

El brote más devastador ocurrió en 1916. Los primeros casos aparecieron en Brooklyn durante la primavera, pero en pocas semanas la enfermedad se extendió rápidamente por Nueva York y otras regiones de Estados Unidos.

La poliomielitis era especialmente temida porque atacaba sin previo aviso. Muchos niños comenzaban con síntomas aparentemente leves, como fiebre o dolor de garganta. Sin embargo, algunos desarrollaban parálisis repentina que podía afectar brazos, piernas e incluso los músculos responsables de la respiración.

La epidemia de polio en Nueva York provocó una respuesta sin precedentes de las autoridades sanitarias. Se impusieron cuarentenas, se cerraron espacios públicos y se restringieron los viajes de niños procedentes de zonas afectadas. Algunas familias colocaban carteles en sus puertas para advertir sobre casos de polio dentro del hogar.

El miedo era tan intenso que muchos padres evitaban parques, piscinas y lugares concurridos. Aunque hoy se sabe que la enfermedad es causada por un virus, en aquella época los científicos aún intentaban comprender exactamente cómo se propagaba.

El verano de 1916 se convirtió en una pesadilla para miles de familias.

Las cifras fueron devastadoras. Solo en la ciudad de Nueva York se registraron más de 8.900 casos y más de 2.300 muertes. A nivel nacional, el brote causó más de 27.000 contagios y alrededor de 6.000 fallecimientos.

La epidemia de polio en Nueva York dejó una profunda huella psicológica. Durante décadas, la sola mención de la enfermedad generó temor en millones de personas. Los hospitales se llenaron de pacientes y algunos sobrevivientes quedaron con discapacidades permanentes.

Uno de los símbolos más recordados de la lucha contra la polio fue el llamado “pulmón de acero”, una enorme máquina que ayudaba a respirar a quienes sufrían parálisis de los músculos respiratorios.

La situación comenzó a cambiar en la década de 1950 gracias al desarrollo de las vacunas contra la poliomielitis. La vacuna de Jonas Salk, anunciada en 1955, marcó un punto de inflexión histórico. Años después, la vacuna oral de Albert Sabin aceleró aún más la reducción de casos.

Hoy la polio ha sido eliminada de gran parte del mundo, pero la epidemia de polio en Nueva York sigue siendo recordada como un ejemplo de cómo una enfermedad invisible logró paralizar una de las ciudades más grandes del planeta y cambiar para siempre la historia de la salud pública.