Japón empata con Suecia y se cita con Brasil en dieciseisavos

Japón avanza invicto, pero ahora le espera Brasil

Japón aseguró este jueves el segundo lugar del grupo F del Mundial 2026 tras empatar 1-1 con Suecia en el AT&T Stadium de Arlington. El resultado también le permitió al equipo nórdico avanzar como uno de los mejores terceros, en una jornada marcada por el cálculo, la tensión y las noticias que llegaban desde el otro partido del grupo.

La selección japonesa terminó la fase de grupos invicta, con cinco puntos, por detrás de Países Bajos, que venció 3-1 a Túnez y se quedó con el liderato. Ahora, Japón tendrá un reto enorme en dieciseisavos de final: Brasil, que llega como primero del grupo C.

Suecia, por su parte, cerró con cuatro unidades y también sigue con vida. Túnez quedó eliminado sin puntos.

Un primer tiempo sin demasiado riesgo

El partido avanzó durante muchos minutos con un ritmo bajo. Las pantallas gigantes del estadio iban actualizando lo que ocurría en Kansas City, donde Países Bajos tomaba ventaja temprano ante Túnez. Ese resultado favorecía tanto a japoneses como a suecos, y el juego pareció sentir ese contexto.

Suecia se protegió con una línea de cinco defensores, especialmente después de la dura derrota sufrida ante Países Bajos. El equipo de Graham Potter cedió el balón y buscó ataques directos hacia Viktor Gyokeres y Alexander Isak, aunque sin demasiada precisión.

Japón tuvo más posesión, pero tampoco aceleró con decisión. El equipo de Hajime Moriyasu controló la pelota, movió líneas y apenas generó un par de situaciones claras. Daizen Maeda remató alto de cabeza a los 22 minutos, mientras Keito Nakamura exigió una buena respuesta de Jacob Zetterstrom.

Maeda rompe el partido

El segundo tiempo mostró otra intensidad. Japón salió con más decisión, en parte impulsado por el descuento de Túnez en el otro encuentro del grupo, que podía alterar el escenario de clasificación.

Primero avisó Ao Tanaka con un disparo alto. Luego, a los 56 minutos, llegó el gol japonés. Ritsu Doan filtró un pase dentro del área y Maeda definió para poner el 1-0.

El tanto parecía encaminar a Japón hacia una victoria que le habría dado otro impulso antes del cruce con Brasil. Sin embargo, Suecia reaccionó rápido.

Elanga responde con un golazo

Apenas cinco minutos después, Anthony Elanga apareció con una gran zurda desde fuera del área para marcar el 1-1. El gol cambió el tono del partido y le dio a Suecia una energía que no había mostrado durante buena parte del encuentro.

El equipo nórdico entendió que podía pelear por algo más que la clasificación como tercero. Isak, casi invisible hasta ese momento, empezó a entrar más en juego y Suecia encontró espacios para poner en aprietos a la defensa japonesa.

En el tramo final, Zion Suzuki fue decisivo. El arquero japonés sostuvo el empate con varias intervenciones importantes, incluida una respuesta clave ante el empuje sueco. También hubo una acción de peligro en el cierre, cuando Suecia estuvo cerca de llevarse la victoria.

Un empate útil para ambos

El 1-1 dejó una sensación doble. Para Japón, fue suficiente para mantener el segundo lugar y avanzar invicto, aunque el premio inmediato será un cruce durísimo contra Brasil en Houston. Para Suecia, el punto confirmó su clasificación entre los mejores terceros y evitó una eliminación que habría sido dolorosa tras haber iniciado el torneo con una goleada a favor ante Túnez.

El partido también reflejó una de las particularidades del nuevo formato mundialista. Con la posibilidad de que varios terceros avancen, algunos cierres de grupo pueden quedar condicionados por resultados paralelos y por la gestión del riesgo. En Arlington, tanto Japón como Suecia jugaron mirando el marcador propio, pero también pendientes de Kansas City.

Ahora comienza otra historia. Japón llega a los cruces sin derrotas y con la confianza de haber competido bien en el grupo F. Suecia, aunque con más dudas, sigue en carrera. Para ambos, el margen se terminó: desde dieciseisavos, cada error puede ser definitivo.