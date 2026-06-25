Ecuador sorprende a Alemania y revive su ilusión en el Mundial

Ecuador firma una victoria de carácter

Ecuador logró este jueves una de sus victorias más importantes en el Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el cierre del grupo E.

La Tri llegó al partido obligada a ganar para mantener viva su opción de avanzar a los dieciseisavos de final. Al frente tenía a una Alemania ya clasificada, pero cargada de talento y con la intención de cerrar la fase de grupos con autoridad.

El arranque fue durísimo para Ecuador. Apenas al minuto 2, Leroy Sané adelantó a la Mannschaft con una definición de zurda tras una asistencia de Florian Wirtz. La jugada generó protestas de los ecuatorianos por una acción previa de Aleksandar Pavlović, pero el gol subió al marcador.

La reacción, sin embargo, fue inmediata.

Angulo rompe la sequía

Al minuto 9, Nilson Angulo aprovechó un mal control de Felix Nmecha, robó la pelota y escapó por la izquierda. Desde fuera del área, sacó un remate bajo y colocado que venció a Manuel Neuer para igualar el partido.

El gol tuvo un peso enorme para la Tri. Ecuador no había marcado en sus dos primeras presentaciones del torneo, después de perder 1-0 ante Costa de Marfil y empatar 0-0 con Curazao.

Angulo no solo empató el encuentro. También cambió el ánimo de una selección que necesitaba reencontrarse con el gol en la noche más decisiva de su fase de grupos.

El VAR sostiene la esperanza

El partido volvió a encenderse apenas comenzó el segundo tiempo. Alemania recibió un penalti a favor, pero la jugada fue revisada por el VAR.

Tras observar la acción, la árbitra anuló la pena máxima al detectar una falta previa de Sané en la misma secuencia. La decisión mantuvo el 1-1 y permitió que Ecuador siguiera dentro del partido.

Ese momento fue clave. Alemania tenía jugadores capaces de castigar cualquier descuido, pero la Tri resistió, ajustó líneas y empezó a encontrar espacios para atacar.

Plata desata la euforia

El golpe definitivo llegó al minuto 76. Gonzalo Plata apareció para marcar el 2-1 y desatar la celebración ecuatoriana en Nueva Jersey.

El gol transformó por completo el escenario. Ecuador, que había iniciado el partido contra el marcador y contra la urgencia, pasó a ponerse por delante ante una potencia mundial.

Con Moisés Caicedo sosteniendo el mediocampo, Enner Valencia peleando en ataque y una defensa obligada a sufrir hasta el final, la Tri defendió una ventaja que puede cambiar su destino en el torneo.

Una victoria que mantiene vivo el sueño

El triunfo dejó a Ecuador con cuatro puntos en el grupo E. Alemania, pese a la derrota, ya tenía asegurada su clasificación a la siguiente ronda.

La situación final de la Tri depende también del resto del grupo y del cuadro de mejores terceros, pero el resultado contra Alemania le dio lo que necesitaba: una victoria de prestigio, una respuesta emocional y una oportunidad real de seguir compitiendo.

Para Ecuador, no fue solo ganar un partido. Fue levantarse de un gol tempranero, romper una sequía ofensiva y derrotar a una selección que históricamente le había sido esquiva.

En el estadio que recibirá la final del Mundial, la Tri encontró una noche para creer.